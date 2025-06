Ucraina. Fao: agricoltori a rischio sicurezza alimentare

Con la guerra in corso, molti agricoltori ucraini e famiglie di agricoltori rurali patiscono un accesso limitato alle loro terre a causa delle mine e non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per acquistare i fattori di produzione agricoli necessari. A denunciarlo è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) che lancia l'allarme sulla "sicurezza alimentare a repentaglio" nel Paese, sottoscrivendo un appello per un "supporto urgente" alla popolazione rurale ucraina.

"Soddisfare i bisogni delle comunità rurali ucraine", sollecita la Fao, "richiede più di un'assistenza di emergenza: richiede una risposta continua e ben coordinata a supporto dei sistemi agroalimentari. I prossimi mesi determineranno se i produttori rurali riusciranno a sostenere la produzione durante l'inverno e nella stagione successiva.

In tutto il Paese, le famiglie rurali – molte delle quali sono anziane o guidate da donne – continuano a dipendere dall'agricoltura per la loro sopravvivenza. Coltivano ortaggi, si prendono cura di una singola mucca o di una manciata di polli e coltivano piccoli appezzamenti di terra, spesso sotto il tiro dei bombardamenti, senza elettricità affidabile e con un accesso limitato a mercati e forniture. Quello che un tempo era un lavoro di routine è ora una minaccia per la vita in alcune regioni.

"Con la guerra che colpisce ancora milioni di persone, le comunità rurali in prima linea rimangono tra le più vulnerabili e le meno supportate. Queste famiglie vogliono essere in grado di provvedere a se stesse. Vogliono rimanere nelle loro terre. E il supporto agricolo di emergenza è un mezzo estremamente efficace per permettergli di farlo", ha affermato Rein Paulsen, direttore Emergenze e Resilienza della Fao, durante la sua recente visita nell'oblast di Zaporizka, in Ucraina.

Secondo la Quarta Valutazione Rapida dei Danni e dei Bisogni, condotta dal governo ucraino, dalla Banca Mondiale, dall'UE e dalle Nazioni Unite, il settore agricolo ucraino ha subito danni e perdite per 83,9 miliardi di dollari, a cui si aggiungono 1,6 miliardi di dollari nel settore dell'irrigazione. Le famiglie rurali e i piccoli agricoltori subiscono una quota significativa di questo impatto e sono stati costretti ad adattarsi, affrontando la contaminazione del terreno, la carenza di manodopera, l'aumento dei costi dei fattori di produzione e le interruzioni di corrente. Migliaia di famiglie sono ancora prive di strumenti, fattori di produzione e servizi di base necessari per sostenere la produzione e proteggere i propri mezzi di sussistenza.

Dal 2022, la Fao ha già supportato oltre 250mila famiglie rurali con sementi di ortaggi, mangimi, pulcini di un giorno, denaro contante e voucher. Oltre 15mila agricoltori hanno ricevuto sementi, soluzioni di stoccaggio temporaneo e assistenza finanziaria. La Fao ha inoltre collaborato con i partner per ispezionare i terreni minati, ripristinare l'accesso ai campi agricoli e supportare i sistemi nazionali di monitoraggio e recupero.

Nonostante l'entità dell'assistenza già fornita, è necessario molto di più, poiché molte famiglie rurali rischiano di essere lasciate indietro. Senza un supporto costante, la loro capacità di piantare, raccogliere e recuperare rimane fragile.

"Questo lavoro è assolutamente indispensabile", ha sottolineato Paulsen. "L'agricoltura è il tessuto della società rurale. Non è solo un modo per guadagnarsi da vivere, è un modo di essere. E le famiglie rurali vulnerabili resistono. Hanno bisogno di sostegno non solo per sopravvivere, ma anche per prosperare e ricostruire."

La carenza di finanziamenti continua a limitare la piena attuazione del Piano di risposta di emergenza e di ripresa rapida della Fao per il 2025-2026. Data la scarsità di finanziamenti a livello globale, la Fao invita donatori e partner a raddoppiare il loro sostegno alle famiglie contadine ucraine, poiché il loro ruolo nella sicurezza alimentare nazionale, nelle economie locali e nella ripresa a lungo termine è indispensabile.