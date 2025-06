Nespresso: nuova collezione per l'estate ispirata agli anni '90

Nespresso porta l’estate in città e la interpreta con uno sguardo fresco, colorato e contemporaneo, che trae ispirazione dall’immaginario anni ’90, ripreso nei colori, nelle forme e nelle atmosfere. Una vera e propria nostalgia per l’atmosfera di quell’epoca, che oggi viene ricercata sempre di più nelle esperienze e nei prodotti, che sia nella moda, nell’arredamento o nella scelta di prodotti culturali, soprattutto dalle generazioni più giovani. Un’atmosfera che prende forma nella collezione firmata Nespresso di caffè da degustare con ghiaccio, accessori e una speciale macchina rivisitata in stile retrò: una collezione pop, vivace e perfettamente in sintonia con i ritmi che scandiscono l’estate in città. Ed ecco che, proprio la città, diventa il palcoscenico ideale per riscoprire il piacere di una pausa, condividere momenti spensierati e vivere l’estate con stile, colore e un tocco di leggerezza, trasformando la ritualità quotidiana in un’esperienza unica e personale, a casa o fuori casa.

Ogni elemento della collezione è pensato per offrire un’esperienza unica e arricchire il rituale del caffè unendo l’estetica al gusto, per interpretare l’estate secondo l’inconfondibile stile Nespresso, grazie ad una palette cromatica divertente e fuori dagli schemi, guidata dalla tonalità protagonista dell’estate 2025: il verde pistacchio. Un omaggio alla novità più attesa, tutta da scoprire: la miscela in edizione limitata Pistachio Vanilla Flavour Over Ice, golosa, rinfrescante E pensata per essere degustata con ghiaccio.

Protagonista assoluto della collezione Pistachio Vanilla Flavour Over Ice, edizione limitata per la linea Original e Vertuo, reso unico dal gusto di pistacchio e vaniglia cremosa, perfetto per vivere ad ogni sorso un'esperienza estiva dal sapore retrò. Una novità che unisce l’amatissimo gusto di pistacchio a note di mandorla amara, biscotto, caramello e vaniglia bourbon, per un'esperienza sensoriale all’insegna del gusto. Ma non solo. Con l’estate arriva Active, la novità in edizione limitata per la gamma Coffee+ della linea Vertuo dal sapore di mandorla e vaniglia, perfetta da degustare con ghiaccio, con aggiunta di vitamina B6.

Accanto alle novità 2025, tornano anche i classici dell’estate Nespresso, da degustare freddi: Coconut Vanilla Flavour Over Ice per la linea Vertuo e Coconut Vanilla Over Ice per Original, quest’anno in una versione che combina il gusto esotico del cocco con le dolci e indulgenti note di vaniglia, Freddo Delicato e Freddo Intenso per la linea Original, Ice Forte, Ice Leggero e l’intenso Cold Brew Style per la linea Vertuo.

Caffè nati appositamente per essere erogati su ghiaccio, in purezza o dando vita a ricette estive per rendere unico ogni momento, come Delizia al Pistacchio, una bevanda cremosa e golosa che unisce il gusto del pistacchio alla morbidezza della bevanda a base vegetale d’avena, Delizia al Cocco, in cui le note tropicali del cocco si incontrano con la dolcezza della vaniglia, il Caffè Salentino, un omaggio ad una delle ricette più iconiche e tipiche della tradizionale estate italiana, e l’Espresso Tonic, una variante analcolica di uno dei drink più amati. Ogni ricetta è pensata per essere preparata facilmente a casa, con pochi e semplici ingredienti e il gusto inconfondibile dei caffè Nespresso: dalle proposte più semplici a quelle più creative, l’esperienza si adatta allo stile e ai gusti di chi la vive. Tutte le ricette sono disponibili sul sito Nespresso https://www.nespresso.com/it/it/ricette-caffe. .

Una collezione all’insegna del colore, che traduce l’estate in accessori dallo stile retrò, che trasportano chiunque in un’atmosfera anni ’90 e rendono unico il rituale del caffè, a casa o fuori casa, scandendo il ritmo delle giornate in città.

Ed ecco che l’amatissimo Montalatte Aeroccino 3 viene proposto in un’imperdibile edizione limitata nella tonalità Candy Pink, per aggiungere un tocco pop alle ricette a base caffè, mentre il Travel Tumbler firmato dal designer Federico Peri torna nella tonalità verde pistacchio, per chi ama portare sempre con sé il proprio caffè preferito, con stile. E, per il proprio caffè Nespresso on the go, torna anche l’icona dell’estate, la Travel Mug realizzata con il 90% di acciaio inossidabile riciclato e disponibile in due versioni: Small nella tonalità City Sun Yellow come edizione limitata, e Medium nella tonalità Vanilla Ice come accessorio permanente.

Ma non finisce qui. Ritorna anche il celebre Barista Ice Cube Tray, per preparare cubetti di ghiaccio da 30g ciascuno e creare ricette perfettamente bilanciate. E, sempre per rendere uniche le ricette con ghiaccio per l’estate, Nespresso ha ideato gli esclusivi Barista Mixologist Glasses come accessori permanenti, progettati dal designer Federico Peri in una doppia versione, small e large, perfetti per la preparazione di cocktail e mocktail a base caffè e rendere unico l’aperitivo e il dopocena in città.

A completare la collezione, una versione inedita dell’amatissima macchina Vertuo Pop, che si tinge di verde pistacchio, per portare colore ed energia in casa e aggiungere carattere alla propria routine caffè.

La nuova collezione Nespresso dedicata all’estate è disponibile, in edizione limitata, dal 26 maggio 2025 su tutti i canali Nespresso: Boutique, App, canale e-commerce https://www.nespresso.com/it/it e tramite Servizio Clienti. Tutti i dettagli sul sito Nespresso https://www.nespresso.com/it/it