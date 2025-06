Fbca più "sostenibile": Sebastian Bartels nuovo direttore generale

Fbca - The Food and Beverage Carton Alliance ha annunciato la nomina di Sebastian Bartels a nuovo direttore generale. Il dirigente, considerato esperto all'avanguardia nell’ambito della sostenibilità, porta con sé oltre vent’anni di esperienza internazionale nella gestione del cambiamento strategico in diversi settori industriali. "La sua nomina arriva in un momento cruciale per l’Alleanza, che amplia la propria azione al di là dell’Europa per rafforzare il suo ruolo globale nella costruzione di sistemi alimentari resilienti e nella transizione verso un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio", si legge un una nota della federazione.

Fbca è presente con una propria rappresentanza anche in Italia, guidata dal direttore Micol Bertoni, a testimonianza dell’impegno attivo dell’Alleanza nel dialogo con gli attori nazionali della filiera per la promozione di pratiche di packaging sempre più circolari e a bassa impronta di carbonio.

Secondo Patrick Verhelst, presidente di Fbca, la "profonda competenza in materia di sostenibilità" di Bartels, "unita all’esperienza maturata in vari settori e contesti geografici, lo rende la persona ideale per guidare la prossima fase di sviluppo dell’Alleanza. Siamo certi che saprà amplificare l’impatto e la portata futura di Fbca, passando dal confronto nelle sedi internazionali all’attivazione partecipativa dal basso, fino alla condivisione di dati e competenze lungo la filiera”.

Bartels vanta una lunga carriera in ruoli di leadership in vari Paesi in settori come produzione, logistica, packaging, beni di largo consumo ed energia, che gli hanno permesso di maturare una conoscenza diretta delle sfide operative e ambientali in mercati molto diversi tra loro.

Più recentemente, Bartels ha guidato l’area Sustainability Services di Dekra, con la responsabilità di un portafoglio globale di oltre 500 servizi rivolti a sostenere le aziende nella transizione energetica, nella sostenibilità dei prodotti e nelle pratiche di business responsabili. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Head of Global Quality & Safety Strategy presso Deutsche Bahn, gruppo internazionale attivo in trasporti, logistica e infrastrutture, dove ha coordinato la governance globale in materia di rischio, sicurezza e qualità. Oltre all’esperienza manageriale, Bartels porta con sé anche un bagaglio istituzionale: è stato per sei anni assessore comunale e ha ricoperto ruoli di leadership in organismi industriali nazionali e internazionali.

“Entrare in Fbca rappresenta per me una straordinaria opportunità”, ha commentato Bartels. “I cartoni per bevande e alimenti svolgono un ruolo chiave nella riduzione dei rifiuti e nel sostegno a sistemi alimentari sicuri e a basse emissioni. Sono entusiasta di collaborare con i nostri membri per rafforzare la voce globale dell’industria e accelerare l’innovazione lungo tutta la filiera”.