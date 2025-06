Barilla: con Nicolosi e Vulcan trasporti sempre più sostenibili

Sostenibilità ambientale e innovazione nella logistica: sono questi i cardini della partnership tra Barilla, Nicolosi Trasporti e Vulcan, che da anni collaborano per ridurre l’impatto ambientale della filiera alimentare. Una strategia condivisa che oggi si traduce in numeri concreti, tecnologie all’avanguardia e un modello virtuoso di trasporto a basse emissioni. Dal 2020, infatti, le spedizioni su gomma verso la Sicilia e parte del Nord Italia firmate Barilla sono affidate a Nicolosi Trasporti, realtà siciliana, oggi Società di Benefit, che ha scelto di investire in una flotta interamente alimentata a Gnl e Bio-Gnl, quest’ultimo ottenuto da scarti agricoli.

Con circa 5000 viaggi all’anno, Nicolosi contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni climalteranti, rendendo tangibile l’impegno green di Barilla. Un ruolo chiave lo gioca anche Vulcan, storico operatore italiano con oltre 50 anni di esperienza nella distribuzione di gas naturale liquefatto e pioniere nella creazione di una filiera certificata del Bio-Gnl. È grazie alla sua infrastruttura – tra cui spiccano numerose stazioni di rifornimento in Italia e in Europa – e al sistema di tracciabilità Vulcancard, che Barilla può contare su dati trasparenti e certificazioni ufficiali. Il sistema consente infatti di intestare all’azienda i certificati di Garanzia d’Origine emessi dal Gse, documentando con precisione la riduzione dell’impronta carbonica del trasporto.

Il percorso di Vulcan verso la sostenibilità è stato segnato da tappe importanti, come la prima distribuzione di Bio-Gnl in Italia nel 2020, trasportato direttamente da una bioraffineria. Oggi Vulcancard è accettata in oltre 150 stazioni in Italia e 150 stazioni europee, a conferma del ruolo di primo piano dell’azienda nella mobilità sostenibile. Ma la sostenibilità non si ferma al carburante. Nicolosi Trasporti integra il suo impegno ambientale con un modello logistico che comprende la produzione di energia rinnovabile. I depositi, tra cui quello di Catania, sono alimentati da impianti fotovoltaici, mentre il primo impianto privato di Lng in Sicilia, di proprietà dell’azienda, rappresenta un ulteriore tassello nella transizione ecologica del settore.

Negli ultimi due anni, l’uso di centinaia di tonnellate di Bio-Lng da parte di Nicolosi – anche grazie alla collaborazione con la Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. “Vulcan” – ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti, come le Garanzie d’Origine, che attestano l’utilizzo di fonti rinnovabili e il relativo recupero energetico in termini di MWh. Con questa collaborazione a lungo termine, Barilla, Nicolosi Trasporti e Vulcan dimostrano che la sostenibilità può – e deve – essere integrata nei processi chiave della supply chain, in un modello di sviluppo virtuoso che guarda al futuro dell’ambiente e dell’alimentazione. Una logistica più sostenibile non è più un’opzione: è la strada da seguire.

Sfide attuali e prospettive future del trasporto sostenibile sono state al centro dell’evento del 4 giugno dal titolo: “Trasporto: sfide e cambiamenti in atto”, organizzato da Barilla, Nicolosi Trasporti e Vulcan, presso la stazione di carburante Eni di Tanzi Aurelio Petroli, situata a San Polo di Torrile, lungo la Strada Provinciale 343.Tanzi Aurelio Petroli ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire il successo dell’evento, confermandosi un punto di riferimento affidabile e innovativo nel settore dei carburanti. L’azienda si distingue da sempre per il suo impegno nel promuovere carburanti a basso impatto ambientale, come il Metano Liquido (Gnl) e il Gasolio Hvo, oltre a offrire colonnine di ricarica elettriche e impianti fotovoltaici, contribuendo attivamente allo sviluppo sostenibile del territorio.

La giornata è stata un’occasione di approfondimento e confronto, durante la quale i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino le iniziative concrete messe in campo per ridurre l’impatto ambientale della logistica, con particolare attenzione ai progetti di trasporto carbon neutral promossi da Vulcan e Nicolosi Trasporti. Questo passo concreto dimostra come le aziende del territorio parmense si stiano impegnando con decisione nell’adottare scelte sostenibili per il futuro. Dopo un momento conviviale presso la stazione di servizio bio-Lng gestita da Tanzi Aurelio Petroli, l’evento è proseguito presso l’Academia Barilla di Parma, dove si è svolta una tavola rotonda incentrata sulle opportunità e criticità del trasporto sostenibile.

Al centro del dibattito sono stati l’evoluzione del quadro normativo e gli effetti della transizione ecologica sull’intero settore logistico. Tra gli interventi più significativi, quelli di Andrea Bosi, Key Account Manager di Vulcan; Aldo Randazzo, Chief Operating Officer di Nicolosi Trasporti; Gianluigi Mason, Logistics Italy Director di Barilla; Massimo Marciani, segretario generale Otcr. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo tra aziende e operatori del settore, testimoniando un impegno condiviso verso un futuro della logistica sempre più efficiente, innovativo e sostenibile.