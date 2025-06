Quote latte /2. Centinaio: "Da oggi fine a vergognosa vicenda"

“È arrivato finalmente il momento di mettere la parola ‘fine’ alla vergognosa vicenda delle multe per le quote latte, imposte a suo tempo dall’Europa. Da oggi, circa 4mila allevatori sui quali pendono ancora richieste di pagamento per 2 miliardi di euro potranno finalmente rivolgersi a un apposito Organismo del ministero dell’Agricoltura per chiudere in maniera positiva la pratica e, in molti casi, mettere in salvo la propria azienda”. Lo ricorda il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio, con riferimento alla decisione odierna del Masaf (leggi notizia EFA News).

“Noi vogliamo aiutare agricoltori e allevatori a lavorare, migliorando qualità e sostenibilità. Non abbiamo accettato allora i limiti alla produzione imposti da Bruxelles e non lo facciamo nemmeno oggi, di fronte all’ideologia ambientalista del Green Deal”, afferma Centinaio. “La Lega si è battuta in ogni sede per l’abolizione delle quote latte e la cancellazione delle multe". In conclusione, il vicepresidente del Senato ringrazia il sottosegretario Luigi D’Eramo, "che in questo governo ha seguito la pratica e l’ha portata a termine. Così restituiamo finalmente serenità e fiducia nel futuro a tanti allevatori onesti”, conclude il senatore leghista.