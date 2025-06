xFarm Technologies: partnership con Riso Gallo favorisce risicoltura sostenibile

Riso Gallo e xFarm Technologies tracciano un bilancio dei primi importanti risultati ottenuti a un anno dal lancio della loro collaborazione e delineano gli ambiziosi obiettivi della nuova stagione agronomica. Al centro di tutto, lo sviluppo della piattaforma Gallo4Farmers, appositamente studiata e sviluppata per tutte le aziende appartenenti alla filiera di Riso Gallo, completa di un Dss (Decision Support System) dedicato alla risicoltura, e di funzioni per il calcolo degli impatti ambientali.

Il Dss, progettato per supportare la difesa dal brusone – la più impattante malattia del riso – si conferma uno strumento concreto ed efficace, costruito su misura per le esigenze degli agricoltori della filiera “Il Riso che Sostiene” di Riso Gallo. Il progetto rientra, infatti, nella più ampia strategia di Riso Gallo per una risicoltura sempre più digitale, trasparente e sostenibile, attraverso un supporto concreto agli agricoltori della filiera. L’obiettivo è chiaro: un’agricoltura più responsabile, in grado di coniugare efficienza e rispetto per le risorse.

Nel corso del 2024 sono stati installati 44 sensori (stazioni meteo professionali per il monitoraggio ambientale e sensori di bagnatura fogliare) in due campi sperimentali, garantendo il monitoraggio costante di 21 varietà di riso. Le osservazioni settimanali hanno permesso di valutare la risposta varietale al brusone, sia su foglie che su pannocchie, integrando nel modello un fattore chiave per l’efficacia delle previsioni.I risultati sono stati molto positivi: il Dss è oggi visibile direttamente in app e utilizzabile in tempo reale dagli agricoltori della filiera, che possono visualizzare in ogni momento i livelli di rischio e protezione delle colture.Parallelamente allo sviluppo del Dss, è stato inoltre avviato un lavoro sul calcolo degli impatti ambientali specifici della coltivazione del riso. Nel 2024 è stato completato il calcolo delle emissioni di metano dovute alla sommersione, oltre che dell’intero ciclo di attività in campo e della successiva essiccazione del risone.

Il progetto prevede per la stagione 2025 la replica del protocollo sperimentale, mantenendo le stesse varietà e località, al fine di calibrare ulteriormente il modello. L’obiettivo è chiaro: superare le performance già raggiunte, migliorando ulteriormente la precisione e la sostenibilità degli interventi.Nel 2025 è in corso, inoltre, l’implementazione in piattaforma della raccolta dati per estendere questo indicatore di sostenibilità alle aziende agricole della filiera in modo scalabile e automatico.

Ad oggi sono 26 le aziende agricole coinvolte nel progetto, con l’obiettivo di raggiungere quota 60 nel 2025. Sono già stati realizzati due incontri tecnici per condividere i dati raccolti e i risultati ottenuti. Proseguono anche le sessioni formative sull’utilizzo dell’app Gallo4Farmers, che permette agli agricoltori di accedere ai moduli digitali sviluppati in collaborazione con xFarm Technologies.

Matteo Vanotti, Ceo di xFarm Technologies, afferma “xFarm, in origine, è stata sviluppata proprio sul riso, coltura che conosciamo bene. Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, merito della collaborazione tra i tecnici di Riso Gallo e il nostro team di ricercatori attivi sul campo. Da risicoltore, conosco in prima persona le difficoltà che ci si trova a fronteggiare, e il brusone costituisce forse una delle principali minacce, in grado, in annate particolarmente sfavorevoli, di portare a perdite produttive anche del 50%. Gli strumenti digitali, come i Dss, permettono di proteggere i propri campi più efficacemente, adottando al contempo un approccio più sostenibile, in quanto permettono di intervenire solo se e quando necessario”.

Da parte sua, Riccardo Preve, consigliere delegato di Riso Gallo, dichiara: “Questi importanti risultati rappresentano per noi la conferma del valore di una collaborazione strategica con una realtà come xFarm Technologies, con cui condividiamo valori e obiettivi comuni. Questa iniziativa si inserisce nel percorso più ampio di Riso Gallo volto a promuovere un approccio alla sostenibilità sempre più concreto. Significa supportare attivamente gli agricoltori, mettendo a loro disposizione strumenti che permettano uno sviluppo del loro business responsabile, efficace ed efficiente. L’efficacia del dispositivo dopo il primo anno è un segnale chiaro: stiamo costruendo un modello replicabile e d’impatto reale”.