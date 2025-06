Commissioni Agricoltura: Carloni (Camera) e De Carlo (Senato) confermati

Nel giro di boa di metà legislatura, le nuove elezioni dei presidenti delle Commissioni Camera e Senato hanno visto la conferma degli attuali titolari delle Commissioni Agricoltura a Montecitorio.

Mirco Carloni è stato rieletto alla Presidenza della Commissione XIII Permanente della Camera dei Deputati con 19 voti su 26. "Quei voti oltre la maggioranza sono per me un motivo di soddisfazione perché il lavoro non è affatto finito e avere la fiducia ritengo sia fondamentale", ha commentato in una nota Carloni. "L'agricoltura e la pesca italiana sono il nostro orgoglio ma sono e devono essere il nostro futuro", ha aggiunto il deputato, "quindi serve intesa e visione per rafforzare il settore primario a cui siamo debitori come italiani".

Nel segno della continuità anche il voto alla IX Commissione del Senato, dove Luca De Carlo è stato confermato presidente. "Mi fa molto piacere", ha commentato De Carlo, "che i voti a sostegno della mia riconferma siano stati 14, ossia due in più di quelli della sola maggioranza, segno che il lavoro svolto in questi primi due anni e mezzo è stato riconosciuto e premiato anche dai colleghi dell’opposizione, e di questo sostegno – ricevuto oggi e in questi mesi – ringrazio i senatori della Commissione".

"Continuerò, continueremo, a lavorare per il bene dell’Italia e degli italiani, sostenendo una crescita all’insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con l’obbiettivo in tutti i campi di produrre di più e meglio: la concretezza di questo Governo", ha concluso il senatore, "è rappresentata anche dai risultati ottenuti da questa Commissione che mi onoro di presiedere, e su questa strada intendiamo proseguire anche nei prossimi anni”.

Confermati anche, nel ruolo di vicepresidenti, Maria Chiara Gadda (Commissione Agricoltura Camera) e Giorgio Maria Bergesio (Commissione Agricoltura Senato).