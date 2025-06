Nescafé: un terzo del caffè da agricoltura rigenerativa

Nel 2024, Nescafé ha acquistato il 32% del suo caffè da produttori che implementano pratiche di agricoltura rigenerativa. Questo risultato supera l'obiettivo del 20% fissato da Nescafé per il 2025, a dimostrazione della forte adesione all'agricoltura rigenerativa tra i coltivatori di caffè, secondo l'ultimo Rapporto sui progressi del Piano Nescafé 2030, pubblicato oggi.

Nescafé supporta i coltivatori di caffè nella transizione verso pratiche come la fertilizzazione ottimizzata, la copertura del terreno, la pacciamatura e il compostaggio, con l'obiettivo di migliorare la produttività e ridurre i costi. L'adozione di queste pratiche contribuisce inoltre a ridurre le emissioni di gas serra (Ghg) nel caffè. Nel 2024, i partecipanti al Piano Nescafé hanno ottenuto una riduzione dal 20% al 40% di gas serra per ogni kg di caffè verde.

Lo scorso anni, le sfide poste dal cambiamento climatico e dalle condizioni meteorologiche avverse si sono fatte sentire in modo particolare nel settore del caffè, in diversi Paesi produttori. Ciò ha portato a prezzi globali da record sia per l'Arabica che per la Robusta e a una minore disponibilità di caffè, sollevando l'urgente necessità di filiere del caffè più resilienti.

"L'agricoltura rigenerativa è al centro del Piano Nescafé e dei nostri sforzi per rafforzare la resilienza nella nostra filiera del caffè", dichiara Axel Touzet, responsabile della Business Unit Strategica dei Marchi del Caffè di Nestlé. "Questo terzo Rapporto sui Progressi dimostra che gli agricoltori stanno diventando sempre più consapevoli dei benefici di queste pratiche, come confermato dall'aumento dei tassi di adozione. Questo risultato ci incoraggia a continuare il lavoro che svolgiamo con i nostri partner, fornitori e agricoltori nelle regioni in cui ci riforniamo di caffè".

Con l'invecchiamento, le piante di caffè diventano naturalmente meno produttive e più sensibili agli effetti dei cambiamenti climatici, che possono ulteriormente ridurre le rese. Rinnovare e ringiovanire le piantagioni di caffè è essenziale per mantenere la produttività e, nel 2024, il Piano Nescafé ha proseguito il suo programma di lunga data di piantumazione di caffè distribuendone 21 milioni per favorire il miglioramento delle rese e l'adattamento climatico.

Il Piano Nescafé copre attualmente oltre 400mila ettari di terreni coltivati a caffè. Nel 2024, oltre 1.400 tra personale sul campo e agronomi del Piano hanno formato più di 200mila coltivatori di caffè in 16 paesi in agricoltura rigenerativa. Tali esperti stanno attivamente assistendo gli agricoltori su temi come l'erosione e il deflusso del suolo, la gestione della sostanza organica e la fertilizzazione ottimizzata.

Nel Progress Report di quest'anno, Nescafé evidenzia il lavoro svolto con due dei suoi partner: la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Giz) e TechnoServe.

La produzione di caffè è un'attività commerciale e gli agricoltori devono prendere decisioni informate su argomenti come le varietà di caffè, gli investimenti agricoli e i fattori di produzione. Nescafé collabora con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Giz) per migliorare le competenze imprenditoriali degli agricoltori. Attraverso il progetto Coffee++, i coltivatori di caffè vengono formati secondo l'approccio delle Farmer Business School: acquisiscono conoscenze essenziali su come migliorare le rese e i redditi familiari attraverso la diversificazione e i metodi di agricoltura rigenerativa, migliorando al contempo la loro competenza commerciale e finanziaria.

Dati incoraggianti provenienti da uno studio condotto da TechnoServe2 indicano che l'agricoltura rigenerativa può aumentare significativamente il reddito degli agricoltori derivante dalla coltivazione del caffè, riducendo al contempo le emissioni di gas serra. Lo studio ha adottato un approccio bottom-up, ipotizzando parametri costanti e presentando dati a livello di azienda agricola e approfondimenti approfonditi Paese per Paese. Ciò rappresenta un argomento convincente per gli investimenti pubblici e privati: le stime indicano che un investimento annuo di 500-600 milioni di dollari nell'agricoltura rigenerativa del caffè potrebbe generare un ritorno annuo di oltre 2 miliardi di dollari di reddito aggiuntivo per gli agricoltori, fino a 2,6 miliardi di dollari di esportazioni di caffè aggiuntive e fino a 3,5 milioni di tonnellate di CO₂e abbattute.

"Siamo orgogliosi di aver collaborato con Nestlé e gli altri partner a questo studio. Grazie a questo impegno, disponiamo di dati che dimostrano che l'agricoltura rigenerativa non è solo un bene per la natura, ma è essenziale per il sostentamento degli agricoltori e per il futuro dell'industria del caffè", ha dichiarato Paul Stewart, Global Coffee Director di TechnoServe. "Ci auguriamo che ispiri maggiori investimenti da parte dei governi e del settore privato per ampliare la produzione di caffè rigenerativo in tutto il mondo".

In maniera altrettanto significativa, lo studio suggerisce che potrebbero essere osservati ulteriori benefici significativi sotto forma di un effetto moltiplicatore sull'economia locale e di impatti ambientali positivi sulla salute del suolo, la conservazione delle risorse idriche e la biodiversità.