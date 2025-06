Purina Unleashed: aperte le candidature per la 7° edizione

Sono ufficialmente aperte le candidature per la settima edizione di Unleashed, il programma di accelerazione di Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet. Sviluppato dal Purina Accelerator Lab, Unleashed ha l’obiettivo di sostenere e far crescere start-up pet-tech in fase di espansione che impiegano tecnologie innovative, inclusa l’intelligenza artificiale, per rispondere in modo concreto alle sfide quotidiane dei pet owner.

Con oltre 130 anni di innovazione nel settore petcare, Purina continua a guidare l’evoluzione della categoria e a promuovere la ricerca scientifica attraverso il Purina Institute. Per l’edizione 2026, Unleashed è alla ricerca di start-up consolidate provenienti da tutto il mondo, pronte a compiere il passo successivo nel proprio percorso di crescita.

Le start-up selezionate – fino a un massimo di dieci – prenderanno parte a un programma di 20 settimane, completamente personalizzato, che include sessioni di mentoring, coaching e confronto diretto con i Purina Unleashed Champions, tra cui, ad esempio, l’italiana Aitem, protagonista dell’edizione 2025.Nello specifico, Aitem, è una start-up italiana che ha sviluppato Laika, un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale progettato per supportare i veterinari nella pratica quotidiana. Laika contribuisce a migliorare la precisione diagnostica e l’efficienza nella gestione dei casi clinici, rappresentando un esempio concreto di innovazione applicata alla salute animale. La sua presenza nel programma evidenzia il contributo crescente dell’ecosistema italiano nel panorama pet-tech globale.

“Siamo felici di dare il via alla settima edizione di Unleashed, che negli anni si è affermato come punto di riferimento per l’innovazione nel settore petcare. Ogni edizione ci permette di scoprire soluzioni straordinarie, frutto della visione di start-up che condividono il nostro impegno per il benessere dei pet. Il successo della scorsa edizione di realtà come Aitem dimostra come la tecnologia possa offrire risposte sempre più concrete e rilevanti. Non vediamo l’ora di conoscere i protagonisti della prossima edizione” ha dichiarato Rafael Lopez, Regional Managing Director Italia e Sud Europa di Purina.

Dalla sua nascita, Unleashed ha ricevuto oltre 1.400 candidature da 50 Paesi e ha supportato più di 40 start-up in tutto il mondo. Molti dei partecipanti hanno proseguito la collaborazione con Purina anche oltre il termine del programma, dando vita a partnership commerciali di lungo periodo.

“Il nostro settore si evolve rapidamente, spinto dal forte desiderio di migliorare la vita dei pet e dei loro proprietari. In Purina crediamo che siano le start-up i veri catalizzatori di questa trasformazione – soprattutto ora che tecnologie come l’intelligenza artificiale stanno aprendo nuove opportunità. Ogni nuova edizione di Unleashed porta con sé energie e prospettive inedite, e l’impatto cresce anno dopo anno. Con l’apertura delle candidature per il programma 2026, siamo entusiasti di accogliere una nuova generazione di innovatori nella nostra community per plasmare insieme il futuro del petcare”, ha dichiarato Kim Bill, responsabile del Purina Accelerator Lab.Le candidature saranno aperte fino all’11 luglio 2025. I vincitori verranno annunciati a febbraio 2026.