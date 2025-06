Toscana. Alluvioni 2025: al via ristori

Sono stati approvati i criteri e le modalità con cui la Regione assegnerà il contributo straordinario alle imprese agricole a seguito degli eventi alluvionali del 14 e 15 marzo scorsi che hanno colpito circa 50 comuni nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia. Con una dotazione complessiva di 500mila euro, i ristori concessi potranno arrivare fin a un massimo di 10mila euro per ciascun beneficiario.

“Come avevamo annunciato", hanno detto il presidente Eugenio Giani e il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Stefania Saccardi, "la Regione Toscana ha sentito l'esigenza di dare una risposta a chi è stato più duramente colpito dalle ondate di maltempo eccezionale di marzo scorso ed è intervenuta tempestivamente con risorse proprie straordinarie per fare fronte ai danni subiti dagli imprenditori agricoli. Ma il nostro obiettivo è quello di guardare oltre l’emergenza, che continueremo a fronteggiare, fornendo a chi fa economia in queste aree complesse e fondamentali per tutta la Toscana nuove opportunità. Come i due nuovi bandi nell’ambito del Csr 23/27, che usciranno di qui a pochi mesi: uno per consentire investimenti di messa in sicurezza delle aree produttive e l’altro per investimenti destinati a interventi di prevenzione e di ripristino danni nelle aree forestali. Le risorse a disposizione saranno, nel complesso, pari a circa 29 milioni di euro, con priorità per le zone interne e della Toscana diffusa”.

“Ringrazio la Regione", ha detto Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, "per le risorse immediate stanziate per le imprese agricole, fondamentali per dare un po' di ossigeno alle nostre aziende, vessate da anni in cui le tante emergenze che si sono verificate mettono a dura prova il loro lavoro, così importante per le nostre economie, ma anche per la manutenzione del territorio. Credo che la previsione di sempre più bandi che guardino non solo a fronteggiare le emergenze, ma a prevenirle con investimenti per la messa in sicurezza del territorio, sia la strada giusta da percorrere affinché si possa costruire un territorio dove continuare a creare opportunità”.

L’ammontare del ristoro potrà essere diminuito secondo il principio di solidarietà per riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile nel rispetto dell’importo massimo di contributo. Le imprese agricole che vorranno richiedere il contributo straordinario dovranno compilare, entro le ore 23.59 del 27 agosto 2025, la richiesta che si trova sul sito di Artea. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Toscana e sul portale di Artea.