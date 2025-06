Bayer: rinnovato Consiglio per la Sostenibilità

Dal 2020, il Consiglio per la Sostenibilità, composto da esperti esterni, fornisce consulenza al management e ai gruppi di lavoro interni di Bayer sui temi della sostenibilità. A partire dal 1° giugno 2025, i seguenti cinque nuovi membri sono entrati a far parte di questo comitato: Facundo Etchebehere, Lisa Lange, Philipp Roesler, Toyin Saraki e Cori Wittman Stitt. Contemporaneamente, Agnes Binagwaho, Suzanne Hunt, Sabine Miltner e Jeff Seabright concludono il loro mandato nel consiglio. Ashok Gulati, Christian Klein, Carolyn Miles e Dante Pesce-Gonzalez continueranno il loro lavoro nel Consiglio per la Sostenibilità, garantendo così la continuità.

Nei settori dell'assistenza sanitaria, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale, Bayer si è posta ambiziosi obiettivi di sostenibilità, che punta a raggiungere entro il 2030. Questi obiettivi, parte integrante della strategia aziendale, sono stati ribaditi dal Consiglio di Amministrazione di Bayer alla fine del 2024.

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto a cinque nuovi illustri esperti nel nostro Consiglio per la Sostenibilità", ha dichiarato Matthias Berninger, responsabile Affari Pubblici, Sostenibilità e Sicurezza di Bayer. "Negli ultimi anni, l'azienda ha compiuto notevoli progressi verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità, ma ovviamente non ci siamo ancora riusciti. Per i restanti cinque anni, fino al 2030, il Consiglio per la Sostenibilità si impegnerà ancora di più in progetti specifici in collaborazione con i gruppi di lavoro di Bayer, creando valore aggiunto per l'azienda, ma anche per pazienti, agricoltori e consumatori", ha aggiunto Berninger.

Cinque nuovi membri con competenze diversificate arricchiscono il Consiglio, contribuendo con la loro esperienza in agricoltura rigenerativa, sicurezza alimentare, accesso all'assistenza sanitaria, clima e investimenti sostenibili.

Facundo Etchebehere è co-fondatore di Ambition Loop, una Ong globale che promuove il cambiamento sistemico per affrontare le sfide di sostenibilità più urgenti al mondo, tra cui il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l'inquinamento da plastica, i sistemi alimentari e la sicurezza idrica. Con oltre 30 anni di esperienza in ruoli di leadership negli affari pubblici e nella sostenibilità, è stato una forza chiave alla base di iniziative trasformative che promuovono una crescita inclusiva e sostenibile. Questo include la sua leadership nel promuovere la certificazione B Corp di Danone e la sua più ampia strategia di sostenibilità. Economista di formazione, ha lavorato a lungo come ricercatore e consulente e ha ricoperto posizioni di rilievo nel settore pubblico argentino.

Lisa Lange è Associate Director Eos presso Federated Hermes Limited, fornitore di servizi di stewardship. Lange guida il lavoro di Eos sull'economia circolare e sull'inquinamento zero e contribuisce al lavoro del team su altre aree chiave per la creazione di valore a lungo termine, come la governance aziendale, il cambiamento climatico, la natura, i diritti umani e il capitale umano. In questo ruolo, guida gli impegni aziendali in diversi settori, principalmente in Europa. Lange ha conseguito un Master presso l'Università di Oxford e un Master presso l'Università di Edimburgo. E' anche titolare della certificazione Cfa. Prima di entrare in Federated Hermes nel 2018, ha lavorato come consulente per la sostenibilità a Londra ed è stata ricercatrice presso l'Institute for Sustainability Management dell'Università di Economia e Commercio di Vienna.

Philipp Roesler è un ex vicecancelliere e ministro federale tedesco e un medico di formazione. Dopo aver lasciato la politica, è passato al mondo degli affari. Dal 2014 al 2017 è stato amministratore delegato del World Economic Forum e da allora ha ricoperto diversi incarichi nel consiglio di sorveglianza. Nel 2020, Roesler ha fondato Consessor AG, che offre consulenza ad aziende europee e del Sud-Est asiatico, concentrandosi sui settori sanitario, agricolo ed energetico, con particolare attenzione alla sostenibilità. Dal 2021, Roesler è Console Onorario del Vietnam in Svizzera.

Toyin Saraki è la fondatrice della Wellbeing Foundation Africa e si batte da oltre 20 anni per i diritti e la salute di madri, neonati e bambini. Si impegna a porre fine alla discriminazione e alla violenza di genere, nonché a migliorare l'istruzione, l'emancipazione socioeconomica e i mezzi di sussistenza delle comunità nell'Africa subsahariana. Fa parte di diversi comitati consultivi globali e consigli per la sostenibilità, lavorando per allineare i sistemi sanitari di prima linea con obiettivi di sviluppo equi.

Cori Wittman Stitt vanta una vasta esperienza nell'agricoltura sostenibile. È l'amministratore delegato di Wittman Farms, un'azienda a conduzione familiare giunta alla quinta generazione, impegnata nella produzione agricola, nell'allevamento di bestiame e nella raccolta del legname, specializzata in pratiche rigenerative a beneficio della terra e degli agricoltori. In precedenza, ha ricoperto incarichi presso lo US Grains Council, l'American Farm Bureau Federation e la National Association of Wheat Growers. È inoltre fondatrice di Breakthrough Thailand, un'organizzazione no-profit per la prevenzione del traffico di esseri umani e lo sviluppo giovanile, focalizzata sui diritti umani.