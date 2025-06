Callipo: volontari per un giorno per l'ambiente

Avere spiagge pulite, vivibili e promuovere il rispetto del territorio: con questa “missione” lo scorso sabato i collaboratori Callipo, insieme alle loro famiglie, hanno preso parte ad una giornata di volontariato aziendale per pulire il fronte spiaggia della Marinella di Pizzo supportando i volontari di Legambiente.

L’attività di volontariato aziendale, realizzata nell’area antistante dove sorgeva lo storico stabilimento Callipo per oltre 1,5 km di spiaggia, ha permesso di raccogliere in totale circa 600 kg di rifiuti, principalmente plastica, alluminio e vetro ma anche rifiuti ingombranti come pneumatici, legno trattato e tani-che di olio e vernice. Oltre alla rimozione, i rifiuti sono stati catalogati per il monitoraggio scientifico; i dati raccolti sono, infatti, uno strumento prezioso di analisi e confronto sullo stato delle spiagge realizzato ogni anno da Legambiente attraverso l’indagine Beach Litter.

Il progetto, riconosciuto dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, è un esempio concreto di ambientalismo scientifico e consiste nel monitoraggio e censimento della quantità e tipologia di rifiuti che si trovano nelle aree pubbliche, dando anche una misura sull’interessamento della comunità affinché l’ambiente venga rispettato. Nell’ultima indagine sono state censite 63 spiagge in 13 Regioni ed è emerso che ogni 100 metri di spiaggia so-no presenti oltre 800 rifiuti, di questi circa 80% è plastica.

Una giornata che assume una valenza scientifica, di pubblica utilità e che evidenzia quanto il coinvolgimento di ogni singola persona possa fare la differenza per ripristinare la bellezza dei luoghi, avere spiagge pulite e vivibili da tutta la comunità.

Un momento di condivisione non solo per grandi ma anche per i più piccini, infatti, è stato organizzato il laboratorio open air “Le mille vite della plastica” per i figli dei collaboratori Callipo. Gioco, divertimento e tanta creatività per insegnare l’importanza della raccolta e riutilizzo della plastica attraverso un’esperienza coinvolgente che ha unito la grande famiglia Callipo sul tema dell’educazione ambientale.

“La tutela delle spiagge e del mare deve essere un obiettivo comune per tutta la comunità. Come azienda sentiamo il dovere e la responsabilità di agire mettendo in atto comportamenti quotidiani rispettosi dell’ambiente in ogni nostro ambito di azione . Con questa iniziativa ci auguriamo di diventare un modello che stimoli altre imprese e cittadini ad abbracciare questa visione, perché solo attraverso una maggiore attenzione e azioni concrete per l’ambiente, sia nei luoghi in cui viviamo e lavoriamo sia in quelli di vacanza, possiamo contribuire realmente a creare un futuro e un pianeta migliore. Non dobbiamo dare per scontata la bellezza dei luoghi che ci circondano ma prendercene cura tutti insieme”, commenta Giacinto Callipo, consigliere delegato Callipo Conserve Alimentari.

La sostenibilità e la tutela del mare non sono solo un dovere normativo, ma un im-pegno concreto e quotidiano per Callipo. L’azienda si affida esclusivamente a forni-tori muniti dell’European Community Catch Certificate, previsto dal Regolamento (CE) n. 1005/2008, che garantisce una pesca legale, dichiarata e regolamentata.

Ma Callipo va oltre gli obblighi minimi: acquista pesce intero direttamente da compagnie autorizzate e controllate, con ispettori a bordo e certificazioni volontarie come Dolphin Safe e Msc – Marine Stewardship Council, che attestano il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e la tutela delle specie protette.

Inoltre, la lavorazione avviene interamente nello stabilimento di Maierato (VV), garantendo tracciabilità e controllo su ogni fase del processo. Anche gli scarti della lavorazione non vengono sprecati: sono destinati al riutilizzo da parte di aziende del settore Pet Food, trasformando un sottoprodotto in una risorsa utile all’interno di un approccio di economia circolare.