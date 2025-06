Riciclo cartoni alimentari: associazioni avviano collaborazione strategica

Fbca, Assografici, Utilitalia, Comieco, Unirima e Assocarta hanno avviato una collaborazione strategica per potenziare la raccolta e il riciclo dei cartoni per bevande e alimenti, rispondendo alle sfide poste dal nuovo quadro normativo europeo, con un'attenzione particolare al nuovo Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio, noto come Ppwr.

I cartoni per bevande e alimenti, composti in media da circa il 75% di carta e da una parte di plastica (~21%) e alluminio (~4%), sono progettati per essere riciclabili e valorizzabili in nuovi prodotti.

La collaborazione, che si sviluppa attraverso un tavolo tecnico, mira a rafforzare la sinergia tra tutti gli attori della filiera per ottimizzare la gestione di questi imballaggi e garantire il recupero e riciclo di tutte le sue componenti. In particolare, la filiera si concentra sull’individuazione e la realizzazione di idonee soluzioni operative relative a tutte le fasi della gestione del post-consumo, dalla raccolta differenziata fino ai flussi di recupero e riciclo, per raggiungere obiettivi di circolarità ambiziosi, rispondendo alle aspettative degli stakeholder e del mercato.

Strategico è il coinvolgimento degli attori territoriali, quali gli enti locali, i gestori e gli impianti. Garanzia del successo è la capacità di mettere in campo risorse e competenze a tutti i livelli, anche grazie a soluzioni impiantistiche specifiche e a progetti pilota capaci di adattarsi alle specificità dei vari contesti.

“Con un immesso al consumo in Italia di circa 90.000 tonnellate l’anno, i cartoni per bevande e alimenti rappresentano una risorsa preziosa per l’economia circolare. Scelti ogni giorno da milioni di persone nel mondo, permettono di conservare prodotti altamente deperibili anche senza refrigerazione, contribuendo così a ridurre gli sprechi alimentari. Questa iniziativa condivisa è un passo importante per il sistema: mettiamo a valore la collaborazione tra industria, utility, consorzi e territorio per sviluppare soluzioni operative, condivise e scalabili. Solo così possiamo rispondere in modo concreto e credibile alle nuove sfide normative e ambientali.” ha affermato Micol Bertoni, Direttore Italia di FBCA.

“Assografici è stata l’ideatrice e la promotrice della costituzione del tavolo tecnico con lo scopo di creare le condizioni idonee al coinvolgimento attivo dell’intera filiera”, ha dichiarato il Direttore Generale di Assografici, Maurizio D’Adda. “Come associazione di categoria dell’industria dei cartoni per bevande ci impegniamo a favorire la condivisione di conoscenze e informazioni puntuali, l’individuazione degli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi, nonché a garantire la coerenza di intenti degli attori coinvolti.”

“Utilitalia – ha spiegato il Direttore Generale, Annamaria Barrile - ha aderito con grande interesse alla costituzione del Tavolo Tecnico e vi partecipa attivamente fornendo il proprio contributo sotto un duplice aspetto: innanzitutto portando all'attenzione degli altri membri del tavolo le specificità delle aziende associate al fine di garantire soluzioni idonee per l'intercettazione e la selezione dei cartoni per bevande; in secondo luogo, portando, quale contributo per lo sviluppo di conoscenza tecnica ai lavori del tavolo, la visione di insieme di cui dispone la federazione rispetto alle potenzialità dell’economia circolare".

“Comieco sviluppa la raccolta differenziata di questi particolari imballaggi tramite le Convenzioni con i comuni e le iniziative di comunicazione rivolte ai consumatori e supporta gli investimenti per ampliare la rete nazionale degli impianti di gestione dei rifiuti e delle cartiere che garantiscono il riciclo dedicato sia della componente cellulosica che di quella di plastica ed alluminio” evidenzia Roberto Di Molfetta, Vicedirettore di Comieco.

“Daremo il nostro contributo a questo tavolo come settore industriale degli impianti di recupero/riciclo”, ha dichiarato Giuliano Tarallo, Presidente di Unirima. “Nella filiera della carta Assocarta rappresenta i produttori di un materiale rinnovabile il cui ciclo di vita è ulteriormente ottimizzato dal riciclo - commenta Massimo Medugno, Direttore Generale di Assocarta - Nell’economia circolare la collaborazione fra tutti i protagonisti della filiera è auspicabile ed indispensabile. Per questo il tavolo è importante e vi apporteremo la nostra conoscenza e capacità di riciclatori”.