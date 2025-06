Intesa Sanpaolo: 10 mln euro a Euro Company

Intesa Sanpaolo sostiene lo sviluppo sostenibile di Euro Company, realtà che da oltre quarantacinque anni si occupa di frutta secca ed essiccata, per ampliare la produzione energetica da fonti rinnovabili, implementare l’impianto per il trattamento delle acque, realizzare nuove linee di produzione e potenziare la logistica aziendale grazie a un finanziamento erogato dalla Direzione Agribusiness di 10 milioni di euro.

Accompagnare le imprese a cogliere le opportunità offerte dalle grandi trasformazioni in atto è al centro della strategia che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese e di cui è parte la Direzione Agribusiness, dedica alle Pmi italiane per incentivare investimenti e progettualità con un’attenzione particolare alle filiere agroalimentari per le quali Intesa Sanpaolo ha recentemente stanziato nuovo credito per 10 miliardi di euro.

Euro Company S.p.A Società Benefit con sede a Godo di Russi, in provincia di Ravenna, è un’azienda italiana che produce, seleziona e commercializza frutta secca ed essiccata nel cuore della Romagna, grazie a uno stabilimento produttivo di oltre 60.000 mq e 40 linee di confezionamento.

Euro Company ha avviato un piano di investimenti che coinvolge diverse aree di business per aumentare la capacità produttiva e l'efficientamento, oltre che per proseguire nel percorso di allineamento della produzione agli obiettivi dell'Agenda 2030 sull'ambiente. In questa ottica verranno effettuati gli investimenti da 10 milioni di euro finanziati da Intesa Sanpaolo che avranno impatti positivi anche sulle emissioni di Co2.

Maurizio Castagnoli, direttore generale di Euro Company, conferma ancora una volta il forte impegno dell’azienda romagnola nel voler costruire un futuro più sostenibile: “Come Società Benefit e parte del movimento globale delle B Corp, crediamo sia necessario uno sviluppo sostenibile, che abbia un impatto positivo tangibile sull’ambiente e sulle persone. È nostro dovere muoverci nella direzione di un cambiamento che guardi all’innovazione e si prenda cura del nostro pianeta e delle generazioni che verranno. Il finanziamento ricevuto da Intesa Sanpaolo rappresenta per noi un passo strategico fondamentale nel percorso di crescita sostenibile che stiamo facendo: ogni azione che intraprendiamo, infatti, guarda alla creazione di valore condiviso per l’ambiente, le persone e il territorio. Questo sostegno ci consentirà di realizzare investimenti strategici in ambito energetico, ambientale e logistico, rafforzando il nostro impegno verso un modello produttivo sempre più responsabile e in linea con i principi dell’Agenda 2030”.

Da parte sua, Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, afferma: “La nostra banca riserva particolare attenzione all’evoluzione sostenibile del tessuto imprenditoriale, sostenendo imprese come Euro Company che rappresentano modelli di eccellenza in percorsi strategici legati all’innovazione, alla transizione green e all’efficienza. Un impegno che la Direzione Agribusiness, grazie alle competenze integrate del nostro Gruppo, ha tradotto in risultati concreti: più di 420 operazioni di finanziamento con le soluzioni S-Loan per oltre 670 milioni di euro erogati dall’avvio del prodotto a sostegno della competitività, della sostenibilità e del benessere delle persone lungo l’intera filiera agroalimentare italiana”.

S-Loan Progetti Green è il finanziamento di Intesa Sanpaolo per tutte le imprese che effettuano investimenti in grado di generare un impatto positivo dal punto di vista ambientale su processi, prodotti e tecnologie con la possibilità di conseguire benefici sul tasso contrattuale alla comunicazione dell’avvenuta conclusione dell’investimento nei termini previsti.