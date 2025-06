Intesa Sanpaolo: nuovo riconoscimento per Messina

Carlo Messina, consigliere delegato e amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, - dopo il riconoscimento quale banchiere europeo 2024 ricevuto dall’associazione di giornalisti economico-finanziari internazionali “The Group20+1” - è stato votato miglior Chief Executive Officer tra le banche europee nella classifica 2025 stilata dalla società di ricerca specializzata Extel (precedentemente Institutional Investor Research). Il Ceo di Intesa Sanpaolo è in testa alla classifica - che tiene conto sia del voto degli investitori istituzionali che degli analisti finanziari - per l’ottavo anno dall’introduzione, dieci anni fa. Negli altri due anni, Carlo Messina si è classificato al secondo posto.

Intesa Sanpaolo si conferma ancora una volta prima in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti ESG, secondo la stessa classifica. Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo si è confermato al primo posto tra quelli delle banche europee per il quarto anno consecutivo, ovvero da quando è stata introdotta la specifica graduatoria. Luca Bocca, nominato Cfo ad aprile 2024, è risultato miglior Chief Financial Officer. Marco Delfrate è primo tra gli Investor Relations Professionals per l’ottavo anno consecutivo. Il team di Investor Relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, è risultato il migliore tra quelli delle banche europee per l’ottavo anno. Intesa Sanpaolo si è confermata al primo posto tra le banche europee per gli aspetti Esg (strategia, engagement e disclosure) per il sesto anno consecutivo.

I riconoscimenti assegnati da Extel - che si basano sui risultati di un ampio sondaggio condotto tra circa 1.750 investitori istituzionali e analisti finanziari - testimoniano il continuo apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per una eccellenza italiana con forte capacità di innovazione e una grande attenzione alla sostenibilità e all’impegno sociale, riconoscendo nel contempo la qualità del Ceo e del management team, da tempo al vertice europeo nelle preferenze degli investitori e degli analisti finanziari. Extel è un fornitore di ricerca indipendente, che opera sul mercato da oltre 50 anni, con una forte reputazione presso investitori istituzionali ed analisti finanziari.

“E’ motivo di grande soddisfazione e orgoglio ricevere, ancora una volta, riconoscimenti tanto importanti, che testimoniano la leadership di Intesa Sanpaolo in Europa", commenta Messina. "Questo è stato possibile soprattutto grazie a una strategia chiara e vincente, alla nostra solidità e redditività che ci consentono di avere successo in qualsiasi scenario, all’impegno di tutte le nostre persone, cui va sempre il mio sentito ringraziamento, a un management team preparato e coeso e al team di Investor Relations che da anni gestisce in modo eccellente i rapporti con il mercato. La trasparenza e la comunicazione responsabile, ne siamo convinti, rappresentano parte essenziale nel confronto con tutti i nostri stakeholders. Ciò è stato e continua a essere motivo di forte apprezzamento da parte di investitori e analisti finanziari che oramai da molti anni ci riconoscono la capacità di raggiungere e superare gli impegni presi e una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale”.