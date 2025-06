Starbucks: Veronika Lepichova è la Barista Champion Italia 2025

Nella fascinosa cornice del Flagship Store Starbucks di piazza San Silvestro a Roma, si è disputata ieri la finale italiana dello Starbucks Barista Championship 2025, competizione annuale che dal 2014 riunisce partner (dipendenti) provenienti da 42 Paesi situati in Europa, Medio Oriente e Africa. La competizione celebra l’arte e la passione che si cela dietro alla creazione della tazzina di caffè perfetta, mettendo in luce anche i legami unici che i dipendenti del brand americano instaurano con i clienti.

La finale italiana ha riunito presso il flagship Store i migliori 8 baristi della nostra penisola, che hanno messo alla prova le loro abilità in una serie di sfide avvincenti. Tre le prove in programma che verificano competenze trasversali, tra cui la preparazione del caffè e la capacità di raccontarlo, la latte art e la creazione di bevande speciali. Ad aggiudicarsi il titolo di Barista Champion Italia 2025 Veronika Lepichova, 22 anni, che ha iniziato a lavorare in uno store Starbucks a Praga 6 anni fa e da tre anni vive in Italia.

“Siamo felici di aver ospitato presso il nostro magnifico flagship store di piazza San Silvestro la finale del Barista Championship avvincente, che si è contraddistinta per una sana competizione da parte di tutti i partecipanti in gara. Celebriamo con entusiasmo chi ha saputo distinguersi in questa sfida, mettendo in campo grande talento e determinazione, che potrà essere di ispirazione per tutti gli altri partner”, ha dichiarato Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia. Il brand è sviluppato in licenza nel nostro paese da Percassi.

Veronica volerà a Londra a settembre per la finale, dove si riunirà con i vincitori nazionali di tutta l’area EMEA. Dopo diversi giorni di intensa competizione e cameratismo, sarà incoronato l’EMEA Barista Champion 2025. Il vincitore riceverà l’iconico grembiule viola e avrà l’opportunità di visitare le piantagioni di caffè e di incontrare i produttori in Ruanda che forniscono il caffè Starbucks, per comprendere l’origine del caffè, l’importanza di questo settore per le comunità locali e l’impegno di Starbucks nel sostenerle tramite i propri Farmer Support Centres.