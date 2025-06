Pulcini maschi. Masaf approva linee guida per "sessaggio in ovo"

"Oggi compiamo un altro passo in avanti verso una dimensione etica e rispettosa degli animali nel comparto avicolo per evitare inutili sofferenze ai pulcini maschi. È un passo importante che porterà all'abolizione della pratica del loro abbattimento selettivo". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

"La Conferenza Stato-Regioni", ha spiegato il titolare Masaf, "ha approvato le linee guida relative al sessaggio in ovo, ovvero il processo di selezione del sesso dei pulcini per la produzione di uova. Le tecnologie consentono di risparmiare la sofferenza animale operando la selezione dei pulcini femmina prima della schiusa e quindi selezionarli prima della nascita e prima che possano provare dolore. Il nostro comparto avicolo è leader in Europa e lo sarà anche per il rispetto degli animali. Il ministero è e sarà sempre al fianco dei produttori in questo giusto sforzo per raggiungere insieme un traguardo significativo".

Nell'ultima seduta della Conferenza Stato-Regioni, infatti, è stato espresso parere positivo sullo schema di decreto interministeriale, proposto dal ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) e il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), contenente le linee guida tecniche per l'introduzione del sessaggio in ovo negli incubatoi italiani.

Attraverso quattro linee guida, il provvedimento definisce criteri e procedure per l'adozione di tecnologie altamente innovative e non invasive, in grado di identificare il sesso dell'embrione del pulcino prima della schiusa. Il sessaggio in ovo rappresenta una delle innovazioni più significative in campo zootecnico, con importanti ricadute in termini sociali, ambientali ed economici.