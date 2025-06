Sugar Tax. Ennesimo rinvio

In merito al rinvio dell'entrata in vigore della "sugar tax" decisa oggi dal Governo, il presidente di Federalimentare Paolo Mascarino ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Accogliamo con favore la notizia del rinvio della sugar tax, che proroga al 1° gennaio 2026 l'introduzione di questa imposta iniqua e inefficace. È un passo nella giusta direzione e ringraziamo il Governo, ma il nostro auspicio resta chiaro: l'abolizione definitiva di questa tassa".

La tassa fu introdotta dal governo Conte II nel 2019, ma di rinvio in rinvio non è mai entrata in vigore. Si tratta di un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, cioè quelle bevande che al loro interno contengono gli "edulcoranti", cioè quelle sostanze – che possono essere naturali o sintetiche – che si utilizzano per dare il sapore dolce: parliamo di cola, limonate, aranciate, the, cedrate e via dicendo. L'aliquota dell'imposta è prevista soltanto per i prodotti finiti e, in origine, ammontava dieci euro per ettolitro, cioè dieci centesimi di euro per litro, poi ridotti a 5 cents. Le previsioni di incasso per il fisco ammontavano a 300-350 milioni di euro l'anno, ma la ratio della legge è soprattutto di natura salutistica.

"Continuiamo a ribadire che la sugar tax non rappresenta una soluzione ai problemi di salute pubblica", prosegue Mascarino. "Non è tassando il cibo o specifici nutrienti che si promuovono stili di vita sani. Le evidenze scientifiche dimostrano che misure di questo tipo non sortiscono gli effetti desiderati in termini di salute pubblica, ma al contrario, penalizzano le imprese e si traducono in un aumento dei costi per i consumatori".

"Apprezziamo la coerenza dimostrata dal Governo, che ha già più volte manifestato, anche recentemente in vista del vertice Onu sulle malattie non trasmissibili, la sua contrarietà alle politiche discriminatorie e tasse nei confronti di singoli alimenti o nutrienti”, conclude il presidente di Federalimentare.