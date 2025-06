"La Tavola Birra Moretti" per portare ovunque il gusto della spontaneità

Per gli italiani, la spontaneità nasce attorno al cibo e alle occasioni conviviali, dove ciò che conta davvero è soprattutto la compagnia (54%), seguita dalla libertà di esprimersi (44,6%), dal tempo da dedicare senza fretta al piacere della tavola (39,9%) e da un luogo semplice, spesso improvvisato (35,8%). La casa si attesta come il regno della spontaneità: un italiano su due (51,7%), infatti, indica la propria abitazione come il luogo in cui si sente maggiormente libero di esprimersi. Ma è interessante sottolineare come i più giovani preferiscano spazi fuori casa e informali all’aperto (56,1%).

Oggi più che mai, vivere momenti autentici, liberi da regole e convenzioni, acquisisce un valore fondamentale per gli italiani: secondo i risultati dell’indagine, per più della metà del campione intervistato (54,9%), la spontaneità, quando vissuta appieno, migliora la qualità delle relazioni sociali e l’esperienza del mangiare e bere insieme, facendoci sentire più rilassati (54,9%) e non giudicati e favorendo la possibilità di vivere ogni momento senza condizionamenti (27,1%).

In questo contesto, la birra si conferma la bevanda per eccellenza dei momenti informali: ben il 75,2% degli italiani la identifica come compagna ideale per vivere appieno la spontaneità della convivialità. Merito anche della sua versatilità: il gusto fresco e leggero della birra si abbina a ogni tipo di cibo (34,6%) e si adatta a contesti e gusti diversi (34,4%).

È il quadro che emerge dall’indagine inedita realizzata da AstraRicerche per Birra Moretti, che indaga il rapporto tra italiani e spontaneità, evidenziando come i momenti “attorno a una tavola” - reale o improvvisata - siano oggi il contesto privilegiato per vivere esperienze autentiche e senza formalità.

In questo contesto nasce “La Tavola Birra Moretti”, che prende vita in cinque città italiane grazie al nuovo progetto firmato Birra Moretti: uno store virtuale con un menù personalizzato aperto solo per un mese e realizzato in collaborazione con Glovo, player importante e in crescita nel settore del food delivery. Un’attivazione originale che celebra la convivialità autentica e spontanea, quella che non ha bisogno di etichette, ma solo della voglia di condividere il momento, pensata per riscoprire il piacere di pranzare o cenare insieme, ovunque, come e con chi si desideri, all’insegna della spontaneità, accompagnati dalle birre della famiglia Birra Moretti. Perché è proprio in quegli attimi liberi da etichette e aspettative che si riscopre la bellezza di sentirsi pienamente sé stessi, proprio come “piace a noi”.

Attiva dal 16 giugno fino al 20 luglio nelle città di Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze, l’attivazione permette ai consumatori di esplorare l’ampio menù offerto da “La Tavola Birra Moretti” su Glovo - individuabile all’interno dell’elenco degli store (come solito nell’app) - realizzato per soddisfare tutti i gusti. Chiunque potrà comporre e ordinare il proprio menù abbinando un piatto alla propria birra preferita, scegliendo da una selezione delle referenze della famiglia Birra Moretti. Ovviamente con la possibilità di riceverlo ovunque si trovi.

Dai grandi classici come pizze e pasta ai burger, wrap, insalate e contorni sfiziosi, ogni proposta è pensata per essere condivisa in modo informale, trasformando anche un semplice ordine last minute in un’occasione di convivialità autentica, dove ognuno può sentirsi libero di essere sé stesso, rispecchiando lo spirito di Birra Moretti.

“Con questo progetto vogliamo dare forma concreta alla spontaneità italiana: quella bellezza senza forzature che nasce ogni volta che ci si siede insieme, qualunque sia il tavolo, senza formalità e senza sovrastrutture", commenta Michela Filippi, Marketing Director Heineken Italia. "Birra Moretti ha proprio l’obiettivo di favorire e valorizzare questi momenti: accompagna con naturalezza ogni piatto e ogni chiacchiera, rafforzando ancora di più il legame con il mondo del food e con il piacere dello stare insieme. In un’epoca in cui ci sentiamo spesso condizionati dalle etichette e dalle convenzioni sociali, noi vogliamo invitare tutti a riscoprire la gioia delle cose semplici e spontanee, da gustare pienamente, con chi ci fa stare bene, proprio come piace a noi”.

Il progetto rappresenta un’evoluzione naturale del nuovo posizionamento di Birra Moretti, inaugurato ad aprile con il lancio del nuovo spot TV “Come piace a noi” e ulteriormente rafforzato dalla terza edizione della web serie ‘Come piace a noi: il weekend’, il nuovo format on air sul canale YouTube del brand che celebra la spontaneità come vero stile di vita e il piacere autentico di stare insieme, liberi di essere sé stessi.