Marco Serafini eletto presidente Anicav

Marco Serafini è stato eletto presidente di Anicav, Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di pomodoro al mondo. Serafini, 63 anni, rappresentante legale di Desco Spa, azienda conserviera con sede a Pontinia (Latina), prima di guidare l’Aanicav, dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica di vice presidente di Amitom (Association Méditeranéenne Internationale de la Tomate) e dal 2008 al 2010 quella di presidente del Wptc (World Processing Tomato Council).

L'assemblea ha riconfermato i vice presidenti Gianluigi Di Leo, Francesco Mutti, Aldo Rodolfi e Filippo Torrente cui si aggiunge un vice presidente espressione dei Giovani Imprenditori, Gaetano Oliva. Per la carica di tesoriere è stato riconfermato Carmine Alfano.

"Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che hanno voluto accordarmi ancora una volta, per me è motivo di grande orgoglio -ha dichiarato il presidente Serafini-. In questi quattro anni di presidenza ci siamo impegnati affinché l’Anicav potesse consolidarsi come interlocutore autorevole e punto di riferimento del comparto delle conserve vegetali e, in particolare, della filiera del pomodoro da industria. Il programma che intendo portare avanti va in continuità con gli obiettivi che hanno ispirato il mio operato fino ad oggi: dialogo con la filiera e le Istituzioni, responsabilità sociale e valorizzazione delle produzioni sono state e restano le linee guida su cui incentrare il mio mandato. Abbiamo vissuto anni non semplici, caratterizzati da eventi di portata mondiale e il prossimo futuro, a partire già dalla campagna 2025, sarà certamente altrettanto ricco di sfide. Dovremo essere in grado di agire con spirito di adattamento, coesione e lungimiranza, qualità che non sono mai mancate alle nostre aziende e ai nostri imprenditori.”

Anche il Gruppo Giovani di Anicav ha rinnovato i suoi vertici. Nel corso dell’ultima assemblea è stata eletta la nuova presidente, Francesca Pancrazio, 30 anni, responsabile dell’ufficio marketing ed export della Pancrazio S.p.a: sarà affiancata da due vice presidenti, Federica Vitiello e Gennaro Rega.

“Ringrazio i colleghi che hanno riposto in me la loro fiducia e la past president Rosanna Sellitto per il lavoro svolto in questi anni -dichiara la neo presidente Pancrazio-. Per me è un grande onore essere la settima presidente di questo Gruppo Giovani, un gruppo storico, attivo da 25 anni e tra i fondatori del Gruppo Giovani di Federalimentare, di cui io stessa sono consigliere. L’auspicio è che noi giovani di Anicav potremo rappresentare un ponte fra la vecchia e la nuova generazione, creando alleanze sinergiche fra associazione ed imprenditori”.



Anicav, Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali, è nata a Napoli il 5 febbraio 1945: è la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di pomodoro al mondo per numero di imprese aderenti e quantità di prodotto trasformato. Associa tre quarti delle industrie di trasformazione operanti sul territorio nazionale che trasformano circa il 70% di tutto il pomodoro lavorato in Italia e la quasi totalità del pomodoro pelato intero prodotto nel mondo. Il fatturato 2024 è stato di 3,9 miliardi di euro, oltre il 70% del fatturato totale del comparto italiano della trasformazione del pomodoro). Circa il 60% delle produzioni è destinato all’esportazione sia verso l’Europa (Germania, Francia, Regno Unito) che verso gli altri Paesi (USA, Giappone, Australia).