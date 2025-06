Esplosione a Napoli vicino a nuovo ristorante: 1 morto e 4 feriti

Un uomo di 57 anni è morto a causa dell'esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli, in via Peppino De Filippo, una traversa di via Foria, nel centro storico di Napoli. L'esplosione ha colpito l'immobile, parzialmente crollato, adiacente all'Hotel Real Orto Botanico: gravi danni sono stati riportati da un ristorante, adiacente al deposito "'A Figlia d’'o Marenaro". Danneggiato anche un altro ristorante, "Da Corrado", che si trova sul lato opposto della strada.

Le indagini sono in corso ma secondo le prime risultanze la deflagrazione potrebbe essere stata generata da un deposito di bombole di gas in una traversa accanto al nuovo ristorante “A figlia do’ marenaro” ma in uso all'altro ristorante della zona, “da Corrado”. Il nuovo locale doveva essere inaugurato a luglio: l'esplosione avrebbe fatto andare in frantumi i vetri e ci sarebbero stati altri danni, ancora da quantificare. Come ha tenuto a sottolineare la titolare Assunta Pacifico, il locale "non c'entra nulla con l'esplosione".

Le indagini sono condotte dalla polizia: l'uomo deceduto, secondo le prime ricostruzioni, si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa della deflagrazione. Una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale: il marito e altre due persone sono state medicate sul posto. Al momento si esclude che ci siano dispersi, anche se i vigili del fuoco proseguono le operazioni di scavo e di messa in sicurezza dell'area.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Sala di protezione civile della Prefettura per il coordinamento delle attività. Sul posto sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco, agenti della Polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, Guardia di Finanza ed anche un magistrato della procura di Napoli che ha aperto un fascicolo sull'esplosione.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sul sito social X ha espresso "profondo dolore per la morte avvenuta a causa del crollo nei pressi di via Foria. Come amministrazione siamo vicini alla famiglia della vittima. Ora vanno accertate le responsabilità dello scoppio, la sicurezza dei cittadini deve sempre essere una priorità".