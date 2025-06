Il Mimit convoca il 16 luglio tavolo con la statunitense Dana

Sembra essere a un punto di svolta la trattativa dche vede protagonista il gruppo Dana che fa capo alla multinazionale statunitense Dana Holding Corporation. Della questione si occupa il ministero delle Imprese e del Made in Italy che, su iniziativa del ministro Adolfo Urso, ha convocato per mercoledì 16 luglio alle ore 11 un nuovo tavolo di aggiornamento sulla situazione del gruppo che conta in Italia 3.800 dipendenti in 12 stabilimenti produttivi e quattro entità legali: Dana Italia, Dana Motion Systems Italia, Dana TM4 e Dana Graziano. Il gruppo, con due stabilimenti in Trentino Alto Adige (ad Arco, in provincia di Trento e a Rovereto) e uno a Como è attivo nello sviluppo e produzione di sistemi di trasmissione per il mercato delle macchine agricole e dell’edilizia.

All'incontro fissato per il 16 luglio parteciperanno l'azienda, le istituzioni regionali e le organizzazioni sindacali. Il primo tavolo si era svolto a gennaio di quest'anno, a seguito del processo di vendita della divisione mondiale Dana Off Highway, avviato dalla multinazionale statunitense. Vendita che è stata annunciata pochi giorni fa quando Allison Transmission, colosso statunitense del settore delle trasmissioni e propulsori per veicoli commerciali, ha ufficialmente reso nota l’acquisizione della divisione Off-Highway di Dana Incorporated, per un valore complessivo di circa 2,7 miliardi di dollari. La notizia coinvolge i due stabilimenti trentini di Dana, considerati tra i più importanti nel panorama produttivo locale.