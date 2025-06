Sammontana, i gelati all'italiana debuttano negli Stati Uniti

Sammontana Italia annuncia l’arrivo nel mercato statunitense del suo brand Sammontana Gelati all’italiana. La versione del celebre Barattolino, appositamente studiata per il mercato americano, è il primo prodotto iconico con cui si rafforza il piano di sviluppo strategico di Sammontana Italia previsto per i mercati del Nord America.

Il piano fa leva sulla recente acquisizione di La Rocca Creative Cakes (leggo notizia EFA News) e sulla presenza di oltre 30 anni del marchio Bindi negli Stati Uniti, brand oggi parte di Sammontana Italia grazie all’acquisizione del gruppo Forno d’Asolo realizzata in partnership con Investindustrial accordo perfezionato alla fine di luglio 2024 (leggi notizia EFA News), gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente con 17 miliardi di euro di fondi raccolti.

Con 80 anni di storia, il marchio debutta in Nord America con una serie di iniziative che trasformeranno New York City con la celebrazione dell’estate italiana. Il lancio avverrà ufficialmente in occasione di Summer Fancy Food Show, il più grande evento commerciale dedicato alle specialità alimentari del Nord America e considerato l’Olimpo dei saloni del food a livello mondiale, che si terrà a New York dal 29 giugno al 1° luglio 2025. Un importante palcoscenico che suggella questo ingresso significativo del Gruppo nel mercato nordamericano.

Il lancio concorre alla concretizzazione di alcuni degli obiettivi strategici annunciati da Sammontana Italia ad inizio anno, come la valorizzazione e il rafforzamento del marchio Sammontana “Gelati all’italiana” nell’Ho.Re.Ca e nella GDO sia in Italia che all’estero e l’espansione sui mercati internazionali attraverso crescita organica e inorganica.

Sammontana Italia, che sta portando avanti un percorso di crescita importante in Nord America, farà il suo debutto negli Stati Uniti a partire da luglio, grazie alla partnership con Eataly USA, società indirettamente detenuta da Investindustrial che sta portando avanti un’importante espansione in Nord America, la quale prevede l’inserimento a scaffale presso gli 11 punti vendita presenti sul territorio americano. Una collaborazione che celebra l’unione di due marchi iconici del Made In Italy e della loro capacità di rappresentare la qualità e l’innovazione del food italiano nel mondo. Il lancio rappresenta il primo passo di un’espansione più ampia, con ulteriori prodotti e collaborazioni commerciali previste nei mesi a venire.

La prima fase del lancio sarà focalizzata nella Grande Mela, dove Sammontana Italia presenterà un calendario di esperienze legate al marchio per tutta l’estate, a partire dalla celebre sede di Eataly Flatiron con il debutto di un container firmato Sammontana Gelati all’italiana dove si potranno assaporare i gusti iconici nel cuore di Manhattan in un’atmosfera tipicamente italiana e da una collaborazione con Madison Square Park Conservancy per portare nel quartiere i valori e le caratteristiche che da sempre contraddistinguono il marchio, attraverso l’iniziativa “Gelati all’Ombra”, una presenza visiva d’impatto con ombrelloni colorati personalizzati, segnaletica e degustazioni pop-up curate, legate a eventi come la stagione estiva di concerti della Carnegie Hall.

“Con questo lancio portiamo lo stile e il gusto autenticamente italiani nella quotidianità di questo Paese -afferma Alessandro Angelon, amministratore delegato Sammontana-. Ci onora condividere la storia dell’azienda e la qualità dei nostri prodotti con nuovi consumatori e iniziare a costruire un legame significativo negli Stati Uniti, territorio chiave per i brand del food italiano e in linea con la nostra strategia di sviluppo”



Sammontana Italia è leader in Italia nella produzione e distribuzione di prodotti da forno, dolci e salati, pasticceria surgelata e gelati destinati ai canali Ho.Re.Ca e alla Grande Distribuzione Organizzata. Sui mercati globali porta marchi come Sammontana Gelato all’Italiana, Bindi, La Rocca, Tre Marie e Forno d’Asolo. Con sede ad Empoli, il Gruppo impiega oltre 2.000 dipendenti, in 6 stabilimenti in Italia e 3 all’estero (Stati Uniti, Canada e Francia), generando un fatturato pro forma di oltre 900 milioni di euro nel 2024.