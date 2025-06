Nikolaus Kriz nuovo direttore esecutivo dell'Efsa

Il consiglio di amministrazione dell'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha designato Nikolaus Kriz come prossimo direttore esecutivo con mandato quinquennale a partire da settembre. Lo ha dichiarato Aivars Bērziņš, presidente del consiglio di amministrazione Efsa con un comunicato in cui scrive: "sono molto lieto di annunciare che oggi il consiglio di amministrazione ha designato Nikolaus Kriz come prossimo direttore esecutivo dell'Efsa. Grazie alla sua notevole esperienza di leadership in ambito normativo e alle sue profonde competenze scientifiche, siamo certi che rafforzerà ulteriormente il ruolo dell'EFSA come punto di riferimento dell'UE per la valutazione indipendente dei rischi per la sicurezza alimentare".

"A nome del consiglio di amministrazione -ha concluso Bērziņš- colgo inoltre l'occasione per estendere la nostra sincera gratitudine al dott. Bernhard Url per la sua straordinaria leadership come direttore esecutivo dell'Efsa negli ultimi undici anni".

Kriz è entrato all'Efsa nel 2017 ed è attualmente capo del dipartimento “Servizi di valutazione del rischio ” (Enable) dell'Autorità. Di formazione veterinaria, prima dell'Efsa ha ricoperto vari incarichi presso l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) nella valutazione del rischio veterinario e per la salute pubblica.

Dopo l'annuncio del voto del Consiglio di amministrazione, Kriz ha commentato: “sono grato e onorato di essere stato indicato come futura guida dell’Efsa. Insieme al suo personale eccezionale ai suoi esperti di punta sono in attesa di poter guidare l'organizzazione nel proseguire la nostra missione vitale, proteggere la salute dei cittadini dell'UE, degli animali, delle piante e dell'ambiente".

La parte conclusiva della procedura di selezione vedrà Kriz rilasciare una dichiarazione innanzi alla Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo e rispondere alle eventuali domande dei suoi membri. Questa audizione è in programma per il 14 luglio.