Due new entry nel cda di Starbucks

Starbucks ha annunciato la nomina di due nuovi amministratori delegati nel suo consiglio di amministrazione con effetto dal 25 giugno 2025. Si tratta dell'economista Dambisa Moyo e di Marissa Mayer, ceo di una startup di intelligenza artificiale. Moyo e Mayer si aggiungono ad altri nove membri del consiglio di amministrazione di Starbucks ossia: Ritch Allison, Andrew Campion, Beth Ford, Jørgen Vig Knudstorp, Neal Mohan, Daniel Servitje, Mike Sievert, Wei Zhang e Brian Niccol.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto a Dambisa Moyo e a Marissa Mayer nel consiglio di amministrazione di Starbucks -ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Brian Niccol-. Portano con sé una profonda esperienza in aree importanti per il nostro futuro, tra cui la tecnologia, la trasformazione e gli affari globali. Abbiamo un consiglio di amministrazione forte e l'apporto di Moyo e Mayer sarà una grande risorsa per accelerare la nostra strategia Back to Starbucks".

Dambisa Moyo è stata co-presidente di Versaca Investments, un family office focalizzato sugli investimenti di crescita a livello globale, da quando lo ha co-fondato nel 2021. Con oltre 30 anni di esperienza nell'analisi degli affari macroeconomici e internazionali, Moyo è un'esperta economista globale. In precedenza ha ricoperto il ruolo di ceo di Mildstorm, una società di economia e finanza, dal 2015 al 2021: prima ancora ha lavorato presso Goldman Sachs e la Banca Mondiale. Moyo fa parte dei consigli di amministrazione di Chevron Corporation e Condé Nast e in precedenza ha fatto parte dei consigli di amministrazione di SABMiller, Barclays Bank, 3M e Seagate Technologies.

“È un privilegio entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Starbucks e contribuire a un'azienda che è diventata un simbolo globale di connessione, resilienza e innovazione -ha dichiarato Moyo-. L'impegno di Starbucks nel sostenere le comunità locali e nel creare opportunità economiche in tutto il mondo è fonte di ispirazione. Non vedo l'ora di sostenere la crescita a lungo termine dell'azienda, che continua a guidare con finalità, impatto e integrità".

Marissa Mayer è ceo e fondatrice di Sunshine AI, una startup tecnologica che utilizza l'AI per automatizzare le attività quotidiane. Ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore della tecnologia di consumo per l'innovazione e la crescita aziendale. In precedenza ha ricoperto il ruolo di ceo, presidente e direttore del consiglio di amministrazione di Yahoo!. Prima di entrare in Yahoo!, Inc. ha trascorso 13 anni in Google, Inc.

Attualmente Mayer fa parte dei consigli di amministrazione di Walmart, AT&T e Hilton Hotels & Resorts. Ha inoltre fatto parte del consiglio di amministrazione di Nextdoor.

"Starbucks ha sempre unito relazioni significative e spirito di innovazione -sottolinea Mayer-. Sono onorata di entrare a far parte del consiglio di Amministrazione di Starbucks in un momento così dinamico del percorso dell'azienda. La strategia Back to Starbucks è un forte invito a ritornare ai punti di forza del marchio, abbracciando al contempo gli strumenti digitali che definiranno la prossima generazione di esperienza dei clienti e dei partner”.