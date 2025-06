Si è spento a 75 anni il re dei bottai

Si è spento all'età di 75 anni Eugenio Gamba, titolare della della Fabbrica Botti Gamba di Castell’Alfero (AT) di Castell’Alfero (AT), una delle aziende più famose nel mondo per quanto riguarda il settore vinicolo. Conosciuto in Italia e all’estero per la qualità delle botti prodotte, Gamba ha guidato fino all'ultimo giorno l’azienda giunta alla settima generazione. Oltre a clienti di prestigio come Antinori, Ceretto, Gaja e Braida, Gamba è riuscito a esportare le sue botti in tutto il mondo, dal Sudafrica, alla California e Cina.

La storia dell'azienda astigiana è iniziata sul finire del 1700 in una piccola bottega di Castell’Alfero dove regnava assoluta la passione per il legno che venne tramandata di generazione in generazione, finché il padre di Eugenio, ossia Angelo Gamba nel primo dopoguerra iniziò a produrre botti per i più importanti marchi di vini da invecchiamento del Piemonte importando legno di rovere di Slavonia francese

La scelta si è rivelata quella giusta e all’inizio degli anni ’80 il timone dell’azienda è passato proprio a Eugenio Gamba entrato in azienda nel 1965: lui, insieme alla moglie Mariarosa, al figlio Mauro e alla nuova Mariella hanno dato ulteriore impulso all’azienda, sviluppando tecniche all'avanguardia come la piegatura a vapore delle doghe, per offrire ai produttori botti meno invasive e capaci di esaltare gli aromi più delicati dei vini. L'azienda oggi conta 21 dipendenti per una produzione annua di circa 10.000 barrique e 300 botti grandi con un fatturato di 7 milioni di euro.

I funerali si terranno oggi, 30 giugno alle ore 10 nella chiesa dei S.S Pietro e Paolo di Castell’Alfero (AT).