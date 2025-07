Operazione miliardaria nel packaging Usa: nasce un colosso da 60 miliardi

Packaging Corporation of America ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisto delle attività di Greif, Inc. nel settore del cartone per contenitori. L'operazione è stata conclusa per 1,8 miliardi di dollari in contanti. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del terzo trimestre di PCA, a condizione che vengano soddisfatte alcune condizioni e approvazioni normative.

PCA è il terzo produttore di prodotti in cartone e uno dei principali produttori di carta a foglio libero non patinata del Nord America. PCA gestisce otto stabilimenti e 86 impianti di produzione di prodotti ondulati e strutture correlate.

Il prezzo di acquisto rappresenta un multiplo di 8,5X ebitda: con 60 milioni di dollari di benefici derivanti dalle sinergie, il prezzo di acquisto rappresenta un multiplo di 6,6X ebitda. Si prevede, sottolinea il comunicato ufficiale, "che l'acquisizione avrà un impatto positivo immediato sugli utili". Si prevede, dice ancora la nota, che PCA finanzierà la transazione con 1,5 miliardi di dollari di nuovo debito e disponibilità liquide. Il rapporto di leva finanziaria proforma di PCA (debito netto su ebitda) sarà di circa 1,7X dopo il completamento della transazione.

Le attività di Greif nel settore dei cartoni per contenitori comprendono due stabilimenti per la produzione di cartoni per contenitori con una capacità produttiva di circa 800.000 tonnellate e otto impianti di alimentazione di fogli e ondulati situati in tutti gli Stati Uniti. L'attività ha generato circa 1,2 miliardi di dollari di vendite e 212 milioni di dollari di utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) per i 12 mesi conclusi il 30 aprile 2025.

Secondo il comunicato ufficiale, le sinergie tra i due colossi "genereranno benefici al lordo delle imposte per circa 60 milioni di dollari": si prevede, sottolinea la nota, "che saranno completamente realizzate entro due anni dalla chiusura dell'operazione". Le sinergie dovrebbero derivare dal miglioramento delle capacità operative e produttive e dall'efficienza degli stabilimenti, da una maggiore integrazione, dall'ottimizzazione dei gradi di lavorazione e dalla riduzione dei costi di trasporto. Circa la metà dei benefici è prevista entro la fine del primo anno, mentre il resto sarà ottenuto entro la fine del secondo anno.

"Questa acquisizione favorisce la strategia di crescita redditizia di PCA -spiega Mark Kowlzan, amministratore delegato di PCA-. Le cartiere completano il sistema di PCA e forniranno cartone per supportare la continua crescita dei prodotti ondulati di PCA. Prevediamo di ottenere sinergie significative con un investimento minimo di capitale grazie alla nostra esperienza operativa e identificheremo ancora più opportunità all'interno del sistema combinato per futuri investimenti ad alto rendimento per crescere con i nostri clienti del settore ondulato e dell'alimentazione dei fogli. Continueremo a generare flussi di cassa significativi e valore per i nostri azionisti".

Aggiunge il presidente di PCA Tom Hassfurther: "Abbiamo un grande rispetto per Greif e siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di questa attività. Il personale di Greif ha sviluppato relazioni profonde e durature con i propri clienti, che non vediamo l'ora di servire con le strutture ben capitalizzate di Greif. Si tratta di una realtà culturale molto forte in termini di sicurezza, innovazione, crescita e dedizione alle esigenze dei clienti. Applicheremo le competenze in materia di vendite, assistenza clienti e operatività dell'organizzazione combinata per servire ancora meglio i nostri clienti del settore del cartone ondulato e del foglio di alimentazione e per ottenere un'ulteriore crescita e redditività".