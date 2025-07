MytilusFest: il 12-13 luglio Baia-Bacoli celebra la cozza

Presentata alla stampa, all’ombra del “Tempio di Diana” a Baia, la seconda edizione del MytilusFest, che si svolgerà il 12 e 13 luglio 2025 in diversi angoli della città e si concluderà proprio sul porto di Baia. La manifestazione celebra i mitili, uno dei simboli della terra flegrea, ed è nata dalla cooperazione tra il Comune di Bacoli e l’Associazione Culturale Msp. Finanziata nell'ambito del Feampa Campania (Obiettivo Specifico 2.2 azione 4 intervento 2), il Progetto di Valorizzazione delle produzioni ittiche campane (mitili, piccoli pelagici, tonno rosso) della Regione Campania, ha il supporto di Sviluppo Campania, la società in-house regionale, e il sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, guidato da Nicola Caputo.

"Approfondimenti, spettacoli e degustazioni realizzate in esclusiva per l’evento, vedranno, pur in un momento delicato per il settore, nuovamente la cozza protagonista", ha spiegato Bruna Manfredonia, coordinatrice di MytilusFest e animatrice dell’Associazione Culturale Msp. "Il nostro impegno nella promozione del territorio -ha continuato- punta a valorizzare un comparto che comprende sia la filiera produttiva che la proposta ristorativa connessa ai pregiati mitili bacolesi. Un settore decisivo, che nei Campi Flegrei annovera oltre l’80% dei produttori regionali e la gran parte della produzione campana".

Un programma fitto di appuntamenti per un weekend alla scoperta dell’oro nero di Bacoli, elemento chiave dell’economia della comunità locale già all’epoca dei greci e dei romani, ma anche ingrediente peculiare della tradizione gastronomica del territorio bacolese come ha affermato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, per il quale "MytilusFest è un evento dal forte richiamo identitario ma anche una grande opportunità di sviluppo, per promuovere la città e vivere serate di aggregazione. Quest’anno", ha rivendicato il sindaco di Bacoli, "c’è un motivo in più per far crescere questa iniziativa: MytilusFest sarà tra i diamanti più preziosi della proposta progettuale che invieremo al Ministero della Cultura per la candidatura di Bacoli a Capitale Italiana della Cultura 2028. Un sogno che coinvolgerà tutta la città. Un percorso che faremo tutti quanti insieme e che dimostra", ha concluso Della Ragione, "la nostra volontà di rimanere a vivere in questa terra millenaria e di preservarla e offrirla a tutti".

La cozza diventa quindi veicolo per conoscere Bacoli, la sua storia, la cultura gastronomica. MytilusFest dà ulteriore forza a una rete territoriale che punta alla valorizzazione del bello e del buono della terra flegrea, fondendo cultura, economia locale, enogastronomia e musica in un’esperienza unica, piacevolmente accessibile a tutti, grandi e piccini, turisti e popolazione locale. Un festival sul mare con tante esperienze da vivere. Si potrà conoscere da vicino il lavoro appassionato di tanti addetti al settore della mitilicoltura e, prenotando, visitare gli impianti di mitilicoltura dislocati a largo di Capo Miseno, a bordo dell’imbarcazione di Lomar con chiglia trasparente, che farà anche rotta su Baia Sommersa, ovvero dell’imbarcazione per pescaturismo Athena, dell’esperto mitilicoltore Cristoforo Costagliola che, in collaborazione con Pro Loco Bacoli, offrirà l’opportunità di un giro con guida a bordo. Chi ama lo sport potrà invece optare per l’escursione in Sup (Stand Up Paddle) a cura di Spass: un percorso adatto a tutti, da Marina Grande allo Schiacchetiello, per scoprire da vicino il mondo dell’oro nero di Bacoli, con diversi appuntamenti tra cui uno suggestivo alle luci dell’alba. Sarà infine possibile visitare Mitilflegrea Soc. Coop. e Latomare/Eurofish, i due centri di depurazione e spedizione di molluschi presenti a Bacoli.

Una vera e propria Mytilus Experience per conoscere da vicino le tecniche di coltivazione e la storia del pregiato frutto, in compagnia dei cozzecari bacolesi. Per chi preferisce esplorare in modo più comodo e divertente, di pomeriggio sarà possibile la visita virtuale delle antiche terme sommerse di Baia, attraverso i visori e le ricostruzioni 3D di ‘Baiae Experience’, collocati nell’hub all’ombra del Tempio di Diana, a pochi passi dal porto di Baia. Per le famiglie, tante proposte a cura di Ludobus e di Arcobaleno Animation, con laboratori creativi sul riutilizzo dei gusci di cozze, educazione all’economia circolare applicata al mare, narrazioni sulla sostenibilità e consegna ai bambini di un attestato di “Piccolo Ambasciatore del Mare”. Spicchi Flegrei invece coinvolgerà i piccoli nella trasformazione dei prodotti locali in gustose marmellate. Per “Il mare si racconta”, esperti, mitilicoltori e rappresentanti delle organizzazioni di produttori animeranno ogni sera il palco con brevi talk divulgativi.