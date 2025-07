Il travel retail fa boom: Kfc apre in aeroporto e stazione

Fa caldissimo dalle parti di Kentucky Fried Chicken, il marchio leader del pollo fritto nel mondo. Ben due aperture, entrambe oggi 3 luglio, vedono protagonista il brand del Colonnello Sanders in Italia. La prima inaugurazione è quella del ristorante all’interno dell’aeroporto Milan Bergamo Airport, uno degli hub più frequentati dell’intero Nord Italia. La seconda "nuova apertura strategica" a Santa Maria Novella, il principale scalo ferroviario di Firenze, nonché una delle nove stazioni Top della Rete Ferroviaria Italiana, con più di 45mila viaggiatori in transito ogni giorno.

Di fatto, si tratta di due aperture che confermano l'appeal del travel retail (bar, ristoranti, locali in stazioni, aeroporti e autostrade) in Italia come conferma Thomas Mari, head of Development Kfc in Italia. “Il settore dei viaggi -sottolinea il manager-, da sempre sinonimo di divertimento, relax e spensieratezza, condivide gli stessi valori chiave che rappresentano fin dalle origini l’identità di KFC. Grazie alla nuova apertura di Milan Bergamo Airport, da oggi KFC è ancora più vicino sia agli italiani in viaggio, per piacere o per lavoro, che ai turisti stranieri in transito verso tutto il Nord Italia. La scelta dell’aeroporto di Orio al Serio, in posizione strategica tra Milano, Bergamo e Verona, direttamente sull’autostrada A4 Torino-Venezia, conferma l’intenzione di KFC di continuare a investire nel segmento aeroportuale, visto ii successo del ristorante di Fiumicino”.

Con l'inaugurazione di Orio al Serio il brand, che vanta 126 ristoranti in Italia e un fatturato annuo di 179 milioni di euro nel 2024, punta a crescere ulteriormente nel canale travel, già presidiato con un punto vendita nello scalo romano di Fiumicino, a cui si aggiungono sette insegne nelle più grandi stazioni ferroviarie italiane: Milano Centrale, Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale, Genova Brignole, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella e Bari Centrale.

Anche i numeri raggiunti dallo scalo Milan Bergamo Airport, di fatto considerato uno dei tre aeroporti afferenti a Milano insieme a Linate e Malpensa confermano le aspettative di business: nel 2024 l’aeroporto ha raggiunto la quota record di 17 milioni di passeggeri in un anno, ricevendo l’attribuzione del livello 1 della certificazione relativa alla gestione della clientela, dopo essere stato premiato per due anni consecutivi (nel 2021 e 2022) da ACI World come migliore aeroporto nella categoria tra 5 e 15 milioni di passeggeri. Merito dell’eccellenza nei servizi offerti, ma anche dell’ampio network di collegamenti che nel corso della programmazione estiva 2024 ha offerto 154 destinazioni in 42 Paesi.

Il ristorante KFC di Milan Bergamo Airport è gestito in franchising da Original Bucket, a cui fanno capo 35 ristoranti del brand soprattutto nel nord Italia. Il nuovo locale, che crea 25 nuovi posti di lavoro, si trova in via Aeroporto 13, nella zona di arrivo degli autobus di linea e autostradali, di fronte all'uscita numero 1 del terminal dell'aeroporto, in prossimità del sottopassaggio che collega l’aeroporto al centro commerciale OrioCenter. È dotato di una sala interna da 200 metri quadri e di una sala esterna da 100 metri quadri, per un totale di 100 posti a sedere. Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 5.30 alle 22.30: all’interno anche un’area Cafè.

Inaugurazione, dicevamo, anche a Firenze, alla stazione di a Santa Maria Novella. Il ristorante, gestito in franchising da Just in Food srl, è situato all’interno della stazione, in largo Fratelli Alinari 1, a pochi passi dalla Basilica cui deve il nome e a meno di un chilometro dal Duomo e dalle altre bellezze artistiche del capoluogo toscano. Per il brand leader del pollo fritto nel mondo si tratta anche della prima apertura nel cuore della città.

"Grazie alla nuova apertura nella stazione di Santa Maria Novella -sottolinea Corrado Cagnola aD di KFC in Italia- possiamo essere ancora più vicino sia agli italiani in viaggio che ai turisti stranieri in arrivo per visitare Firenze, la Toscana e le sue bellezze". Il nuovo ristorante, è il sesto per KFC in Toscana: gli altri, tre dei quali a gestione diretta, si trovano a Campi Bisenzio (centro commerciale I Gigli), Livorno (Piazza Grande), Siena (Galleria Porta Siena), Prato (Centro Commerciale Parco Prato) e Arezzo (Centro Commerciale Arezzo).

L'apertura del ristorante in stazione a Firenze genera 35 nuovi posti di lavoro: è strutturato in modo specifico per servire rapidamente un alto flusso di clienti, tra cui tantissimi turisti stranieri. Il locale, dotato di 100 posti a sedere, è predisposto per il take away e per una breve sosta come dine in, con un format di dimensioni leggermente ridotte per massimizzare il servizio.