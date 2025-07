Fao /2. Cereali: previsto massimo storico produttivo globale nel 2025

Le ultime previsioni della Fao prevedono che la produzione cerealicola globale nel 2025 raggiungerà il massimo storico di 2.925 milioni di tonnellate, in aumento dello 0,5% rispetto al mese scorso e del 2,3% rispetto al livello del 2024. La revisione al rialzo è dovuta al miglioramento delle prospettive per grano, mais e riso. Tuttavia, le previsioni di clima caldo e secco in alcune delle principali regioni produttrici potrebbero influire sul potenziale di resa, in particolare per il mais.

La produzione di grano è ora prevista a 805,3 milioni di tonnellate, sostenuta da rese superiori alle attese in India e Pakistan. Si prevede anche un aumento della produzione globale di mais, trainata dalle condizioni favorevoli in Brasile e da una superficie coltivata maggiore del previsto in India, compensando le riduzioni in Ucraina e nell'UE dovute al clima secco e alla riduzione delle superfici coltivate. Si prevede che la produzione globale di riso nel 2025/26 raggiungerà il livello record di 555,6 milioni di tonnellate (su base macinata), sostenuta dalle migliori prospettive in India, Bangladesh, Pakistan e Vietnam, e nonostante i previsti cali in Iraq e Stati Uniti.

L'utilizzo globale di cereali nel 2025/26 è previsto a 2.900 milioni di tonnellate, in aumento dello 0,8% rispetto al 2024/25. L'utilizzo di cereali secondari è stato rivisto al rialzo, mentre le previsioni per l'utilizzo di grano sono state leggermente ridotte. Si prevede un ulteriore aumento del consumo di riso, stimolato dalla crescente domanda alimentare e dalla sostenuta produzione di etanolo in India.

Si prevede che le scorte mondiali di cereali alla fine della stagione 2025/26 raggiungeranno gli 889,1 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,2% rispetto ai livelli di apertura. Il rapporto tra scorte e consumo globale di cereali dovrebbe quindi salire al 30,3%, il che suggerisce prospettive di offerta relativamente confortanti.

Si stima che il commercio globale di cereali nel 2025/26 possa raggiungere i 486,9 milioni di tonnellate, con un aumento dell'1,2% rispetto al 2024/25. E' previsto un aumento delle esportazioni di grano e riso, con il commercio di riso che raggiungerà il massimo storico di 60,8 milioni di tonnellate. Per contro, dovrebbe aver luogo un leggero calo del commercio di mais, mentre quello di orzo e sorgo aumenterà probabilmente.