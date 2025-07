Coppa del Nonno: 70 anni e un giro d'affari da 25 mln euro

Un viaggio capace di attraversare e conquistare intere generazioni: compie 70 anni Coppa del Nonno, l’inimitabile coppa al caffè di Froneri – eccellenza globale nel settore del gelato confezionato – creata nel 1955 e diventata con il passare del tempo un’icona sempre più intergenerazionale.

Un successo straordinario celebrato quest’anno con una campagna radiofonica nazionale on air sulle principali emittenti, pensata per raccontare l’unicità e il gusto inconfondibile di Coppa del Nonno, e con un concorso a premi dedicato a tutti i suoi consumatori. “Siamo profondamente orgogliosi di celebrare questo anniversario speciale", ha commentato Quirino Cipollone, amministratore delegato di Froneri Italia. “Coppa del Nonno non è soltanto sinonimo di creatività italiana e di tradizione, ma anche di innovazione e di ricerca continue, elementi imprescindibili per un prodotto che da 70 anni lascia un segno indelebile nel cuore di milioni di italiani. Di certo, la storia di Coppa del Nonno è straordinaria, ma ciò che rende davvero speciale questo prodotto è la sua capacità di mantenersi al passo coi tempi, mettendo d'accordo tutte le generazioni”.

La storia di Coppa del Nonno ha inizio nel 1955, quando ne viene registrato il marchio. In breve tempo, il prodotto si ritaglia uno spazio privilegiato nel cuore di milioni di consumatori, arrivando nella top 10 dei marchi di gelato preferiti dagli italiani. Oggi rappresenta uno dei marchi di punta del gruppo Froneri: nel 2024, il brand si è infatti confermato come leader nel segmento delle coppe gelato in Italia, conquistando una quota di mercato del 44% all’interno del segmento, ed è la 5° referenza del mercato per vendite a valore. Sempre nello stesso anno, Coppa del Nonno ha raggiunto un giro d’affari complessivo di 25 milioni di euro, tra canale retail e out of home, con 30 milioni di coppe vendute e 1,9 milioni di famiglie acquirenti - in crescita del 13,4% rispetto all’anno precedente. Il segreto di Coppa del Nonno rimane però nella sua ricetta dal gusto inconfondibile, ottenuta combinando ingredienti semplici, tra cui latte fresco italiano e un infuso di caffè, realizzato con grani di caffè verde ancora grezzi di varietà robusta ed arabica.

Per celebrare il suo 70° compleanno, Coppa del Nonno approda in radio con un nuovo spot on air sulle principali emittenti nazionali: per l'occasione è stato scelto il remake dell’iconico brano “I feel good, I feel fine” della pubblicità degli anni ‘90, che ha accompagnato intere generazioni di italiani. E, per rendere ancora più speciale questo anniversario, il brand ha lanciato nel 2025 un concorso a premi on pack dedicato a tutti i suoi consumatori.

Il successo di Coppa del Nonno si inserisce nel più ampio impegno industriale di Froneri Italia, che nel 2024 ha registrato un fatturato pari a 350 milioni di euro. Con 150 milioni di litri di gelato prodotti nei due stabilimenti di Ferentino e Terni, l’azienda affianca brand iconici e contemporanei come Coppa del Nonno, Maxibon e Nuii alla produzione a marchio del distributore, impiegando soltanto in Italia quasi 400 dipendenti stabili e oltre 700 stagionali. Dal 2021 a oggi, l’azienda ha investito 50 milioni di euro in sostenibilità, innovazione e sicurezza, e prevede per il triennio 2025–2028 ulteriori investimenti con l’obiettivo di rendere la propria filiera sempre più responsabile, tecnologica ed efficiente.