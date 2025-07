Starbucks, il ceo richiama i manager: tornate in ufficio

Prosegue la 'ristrutturazione interna" di Starbucks avviata dal ceo Brian Niccol..Dopo il lancio del nuovo modello da applicare al personale e al servizio della catena di caffetterie attivato il mese scorso (leggi notizia EFA News) adeso tocca ai manager degli uffici di Seattle e Toronto e del Nord America. Con una lettera destinata ai dipendenti, Niccol comunica che "mentre continuiamo ad attuare il nostro piano Back to Starbucks continuiamo anche a lavorare per risollevare le sorti dell'azienda". In quest'ottica il ceo ha deciso di "condividere importanti aggiornamenti a nome del team di leadership esecutiva, in particolare per quanto riguarda le aspettative in ufficio e le sedi di lavoro dei nostri partner di supporto e dei responsabili delle persone".

"Passeremo -scrive Niccol- dall'obbligo di tre giorni in ufficio a un minimo di quattro giorni in ufficio. I giorni comuni saranno lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: questo vale per i nostri centri di assistenza di Seattle e Toronto e per gli uffici regionali del Nord America. Per dare ai partner il tempo di adattarsi, questa prescrizione inizierà con il nuovo anno fiscale. Condivideremo ulteriori dettagli prima di ottobre, compresi i nostri piani per garantire che a tutti venga assegnata una scrivania dedicata".

"Vogliamo -prosegue Niccol- che i dirigenti e i responsabili del personale siano fisicamente presenti con i loro team. A febbraio abbiamo chiesto a tutti i dirigenti vp+ che lavorano da remoto di iniziare a trasferirsi a Seattle o a Toronto (leggi notizia EFA News). Ora stiamo estendendo questo requisito a tutti i responsabili dei centri di assistenza che dovranno essere presenti a Seattle o a Toronto entro 12 mesi. Non chiediamo ai singoli collaboratori di trasferirsi ma, come abbiamo condiviso all'inizio di quest'anno, le assunzioni per i ruoli futuri e i trasferimenti richiederanno che i partner abbiano sede a Seattle o a Toronto".

"Stiamo ripristinando la nostra cultura in ufficio -aggiunge Niccol- perché lavoriamo al meglio quando siamo insieme. Condividiamo le idee in modo più efficace, risolviamo in modo creativo problemi difficili e ci muoviamo molto più velocemente. Essere di persona ci aiuta anche a costruire e rafforzare la nostra cultura. Mentre lavoriamo per dare una svolta all'azienda, tutti questi aspetti sono più importanti che mai.

Sappiamo che il vostro lavoro può portarvi fuori dall'ufficio, ad esempio per visitare i negozi, incontrare i fornitori o fare altri viaggi di lavoro. Dovreste continuare ad andare dove è necessario per avere successo. Sappiamo anche che a volte dovete uscire o andare via prima per partecipare a un evento della scuola di vostro figlio, per andare dal medico o per gestire altre questioni personali. Questo è previsto e va benissimo. Ma la norma per i partner di supporto dovrebbe essere quella di lavorare di persona, in un ufficio di Starbucks, a fianco del vostro team e dei vostri partner interfunzionali".

"Nei casi in cui i ruoli debbano essere ricoperti in una specifica area geografica, scrive il ceo, manterremo i “ruoli di mercato” sulla base delle approvazioni dell'ELT. In Starbucks, il caffè e il legame umano sono al centro della nostra attività. Crediamo nel potere della connessione non solo nelle nostre caffetterie, ma anche nel modo in cui lavoriamo insieme come partner di supporto".

"Siamo consapevoli di questo approcci -conclude Niccol-. Abbiamo ascoltato e riflettuto attentamente. Ma essendo un'azienda costruita sul legame umano e data la portata della svolta che ci attende, crediamo che questa sia la strada giusta per Starbucks. Stiamo portando avanti un cambiamento significativo in tutta l'azienda, rimanendo fedeli ai nostri valori fondamentali. Sappiamo che stiamo chiedendo molto a ogni partner mentre lavoriamo per risollevare le sorti dell'azienda. E siamo consapevoli che la nuova cultura in ufficio potrebbe non essere adatta a tutti. Se decidete di lasciare Starbucks per qualsiasi motivo, lo rispettiamo. Per sostenere coloro che decidono di “uscire”, stiamo offrendo un programma di uscita volontaria una tantum con un pagamento in denaro per i partner che fanno questa scelta".