Grupo Consorcio: fatturato sale a 78 mln euro (+12%) nel 2024

Grupo Consorcio, azienda spagnola del segmento premium del mercato delle conserve ittiche, ha chiuso il 2024 con un fatturato di 78.017.517 euro, che rappresenta una crescita del 12,2% rispetto all'anno precedente e supera di oltre 8,4 milioni di euro l'esercizio precedente. Questi risultati si riflettono anche in un aumento dell'utile netto, che è cresciuto del 356% per raggiungere 1.590.741 euro nel 2024, rispetto ai 348.347 euro del 2023. Inoltre, il risultato operativo è aumentato del 650%, passando da 418.365 euro nel 2023 a 3.139.999 euro nel 2024.

Complessivamente, l'azienda ha operato in 42 Paesi, con una presenza nei cinque continenti: il 59% del suo fatturato proviene infatti dalle attività di esportazione, rispetto al 55% dell'anno precedente. Gli stabilimenti produttivi di Santoña (Spagna) e Pisco (Perù) e la recente apertura del primo ufficio vendite indipendente a Milano (Italia) a gennaio 2024 sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo traguardo. Inoltre, il team ha superato i 900 collaboratori impiegati, distribuiti negli stabilimenti produttivi e nelle sedi di Milano e Santoña, con il 66% di presenza femminile.

"La nostra presenza in più di 40 Paesi, i nostri oltre 900 professionisti e l'apertura della nostra filiale indipendente a Milano sono pietre miliari importanti che riflettono la nostra ambizione di crescita globale", ha sottolineato Jesús Gómez, amministratore delegato di Grupo Consorcio.



“Nel mercato italiano, Grupo Consorcio ha chiuso il suo primo anno di gestione autonoma del business con un bilancio positivo. Il volume di prodotto finito venduto è passato da 863.000 chili nel 2023, quando ancora operava attraverso un distributore esterno, a 1.185.000 chili nel 2024, con un incremento del 37%", ha commentato Dario De Stefano, General Sales Manager per l’Italia.

Per quanto riguarda il dettaglio del mercato delle conserve in Italia, il mercato generale del tonno continua a crescere leggermente in valore nel 2025 (+1,9%), anche se registra un calo nei volumi del -2,0%. Il segmento premium, che è quello a cui appartiene Consorcio, mostra una crescita intorno al 3,8% (+133,5 Tn) in volume e del 4,5% in valore.

Consorcio è uno dei marchi che sta performando meglio quest'anno. Registra un incremento nelle vendite dell’8,2% (+29 Tn), riuscendo così a guadagnare 0,5 punti di quota di mercato; rafforzando la sua posizione come secondo marchio leader del segmento premium con una quota a valore del 12,1%.

Il mercato delle acciughe evolve positivamente, con incrementi intorno al 4% (4,1% in valore e 3,4% in volume). Il segmento delle acciughe del Cantabrico (157,5 Tn) aumenta le vendite al di sopra della media di mercato: +9,2% in volume e +9,3% in valore.

Consorcio, che opera nel segmento premium delle acciughe cantabriche, migliora sensibilmente le sue vendite, con un incremento del 27% in volume e fino al 36% in valore. La sua quota in valore in questo segmento si attesta al 12,8% (+2,5 punti rispetto all’anno precedente).