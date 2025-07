Your Food-Wendy’s: accordo per apertura 170 ristoranti italiani in 10 anni

Your Food Srl ha firmato un accordo di franchising esclusivo con The Wendy’s Company, uno dei principali marchi di Qsr (Quick Service Restaurant) a livello globale e terzo marchio di hamburger nel mondo, per lo sviluppo di 170 nuovi ristoranti Wendy’s in Italia entro il 2035, segnando un’importante accelerazione dell’espansione europea del brand. Fondata nel 1969, Wendy’s da sempre nutre un forte impegno per la qualità, con prodotti freschi, preparati al momento, serviti in ambienti moderni con un’ospitalità eccezionale, che rappresenta un tratto distintivo del brand. Your Food entra nel mercato con l’obiettivo di far diventare Wendy’s leader di mercato in Italia: una nuova società formata da partner provenienti da vari settori, con una solida esperienza nella ristorazione, hospitality, real estate e servizi finanziari.

Il gruppo è guidato da Mario Resca, ad oggi presidente di Confimprese e con una solida esperienza pregressa nel ruolo di presidente o amministratore delegato di grandi aziende che ha contribuito ad affermare con successo sul nostro mercato. L’ingresso del brand nel mercato italiano avviene in un contesto favorevole: il settore del Qsr sta vivendo una fase di espansione sostenuta, spinta dalla crescente domanda di qualità, rapidità nel servizio e prezzi accessibili.

Wendy’s si prepara così a sostenere attivamente la crescita del settore nei prossimi anni. "Siamo certi che i consumatori in Italia apprezzeranno l’elevata qualità, la freschezza dei prodotti e il rapporto qualità-prezzo", dichiara Resca. "Non vediamo l’ora di offrire esperienze straordinarie ai clienti, contribuendo alla creazione di una community di appassionati del brand in tutto il Paese. L’Italia sta cambiando forma: sta diventando quadrata, proprio come gli hamburger di Wendy’s".

Da parte sua, E.J. Wunsch, presidente Internazionale di The Wendy’s Company, afferma: "All’inizio di quest’anno abbiamo annunciato che il 70% della crescita di Wendy’s avverrà al di fuori degli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere 2.000 ristoranti internazionali entro il 2028. L’accordo con Your Food rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di espansione, e siamo entusiasti di collaborare con questo gruppo di professionisti per portare la qualità, la freschezza e l’ospitalità distintiva di Wendy’s in Italia. Questo nuovo mercato rappresenta per noi una grande opportunità, e insieme a Your Food costruiremo il nostro brand in maniera solida, differenziata e nel rispetto delle preferenze dei gusti locali, secondo la nostra filosofia 'globally great, locally even better'".

I primi due ristoranti sono previsti per l’inizio del 2026 a Milano, ponendo le basi per una crescita sostenibile e duratura nel Paese, che porterà, al raggiungimento obiettivo, alla creazione di circa 5.000 nuovi posti di lavoro su tutto il territorio nazionale.