Usa: amministrazione Trump pone fine a sussidi agricoli post-pandemia

Il segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti Brooke L. Rollins ha annunciato la cessazione del programma Regional Food Business Centers (Rfbc). Questo programma, avviato dall'ex presidente Joe Biden durante la pandemia, è stato creato utilizzando finanziamenti temporanei una tantum del Congresso. "Il Dipartimento sta ponendo fine a questo programma, che non avrebbe dovuto essere istituito in questo modo fin dall'inizio, ma lo sta facendo per onorare gli impegni presi con gli agricoltori", si legge in una nota del Dipartimento dell'Agricoltura (Usda).

"L'amministrazione Biden ha creato molteplici e massicci programmi senza alcuna possibilità di finanziamento a lungo termine. Tutto ciò non è sostenibile per gli agricoltori che dipendono da questi programmi e contrasta con gli intenti del Congresso", ha dichiarato il segretario Rollins. "L'Usda onorerà gli impegni esistenti per oltre 450 sovvenzioni ad agricoltori e aziende alimentari per garantire che le decisioni di pianificazione in azienda agricola possano proseguire normalmente, tuttavia le parti interessate non dovrebbero prevedere la continuazione di questo programma. I fondi rimanenti saranno riutilizzati per sostenere al meglio l'agricoltura americana".

Dei 12 Rfbc, solo 8 hanno selezionato o erogato sovvenzioni Business Builder. L'Usda onorerà gli impegni attuali e in sospeso nei confronti di produttori e aziende alimentari attraverso il programma di subappalti Business Builder. Data l'ampia portata del programma e il lungo processo di creazione di partnership e pianificazione del lavoro, ad oggi è stato assegnato un numero relativamente limitato di sovvenzioni Business Builder. Gli Rfbc che hanno sottoscritto o annunciato subappalti Business Builder avranno la possibilità di continuare a gestire gli impegni esistenti fino a maggio 2026. I centri che non hanno ancora sottoscritto impegni Business Builder saranno chiusi; tra questi, il Great Lakes Midwest Rfbc, il Southeast Rfbc, il Delta Rfbc e l'Islands and Remote Areas Rfbc.