Osservatorio IrTop: su EGM 218 pmi quotate per 8,8 miliardi di capitalizzazione

IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione e operazioni di finanziamento, ipo Partner di Borsa Italiana, ha presentato la XII edizione dell’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall'Ufficio Studi. Ecm, Euronext Growth Milan è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle pmi ad alto potenziale di crescita e consente un accesso ai mercati azionari con un processo di quotazione semplificato.

“Nell’ultimo triennio EGM risulta il mercato più attrattivo in Europa per la quotazione delle pmi con 84 IPO (63 a Londra, 54 a Parigi e 27 a Oslo) -spiega Anna Lambiase, ceo di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio ECM-. Le analisi del nostro Osservatorio evidenziano nel 2024 una crescita dei ricavi del +13% la crescita media dei ricavi rispetto al 2023 e un incremento dell’occupazione del +10%. La grande novità per il prossimo triennio 2026-2028 è legata alla futura nascita dei nuovi fondi che beneficeranno dei capitali messi a disposizione da Cassa depositi e prestiti con il Fondo Nazionale Strategico Indiretto. I fondi investiranno in ipo e sul secondario per aumenti di capitale superiori a 10 milioni di euro rappresentando una importante opportunità per le aziende italiane che potranno utilizzare la quotazione per accrescere le dimensioni in logica acquisitiva anche con la finalità di creare poli industriali su settori strategici per il Paese".

"L’iniziativa 'Fondo di Fondi' -prosegue Lambiase- si colloca in un periodo storico in cui l’intero mercato azionario italiano è caratterizzato da valutazioni a sconto rispetto alle medie storiche con EGM che registra un P/E 2025 pari a 11,8x, a sconto del 43%, mentre le Small Cap del mercato regolamentato evidenziano un P/E 2025 pari a 12,6x, a sconto del 18%".

"L’efficiente allocazione delle risorse su Small Cap e società Growth richiede dimensioni degli Emittenti più appealing -aggiunge Lambiase-. In fase di ipo si potranno selezionare società con fondamentali e prospettive a piano in grado di sostenere una raccolta di capitale di almeno 10 milioni di euro, in termini di crescita si potrà agire attraverso operazioni di M&A anche per la creazione di poli industriali specializzati, mentre in termini di liquidità sarà necessario ampliare il flottante anche attraverso ABB. Le società devono in particolare potenziare i meccanismi di disclosure e incrementare l’Investor Confidence, innalzare il profilo di trasparenza sullo sviluppo del business, presentare al mercato il piano industriale e incrementare il coverage degli analisti”.

Raccolta

In dettaglio, secondo l'Osservatorio, Egm si conferma il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle pmi: dal 2009 ad oggi ha accolto 331 società che hanno raccolto in ipo 6,1 miliardi di euro, "segno di una evoluzione culturale a favore dell’Equity che sta interessando tutti i settori".

Il 2025 ha registrato, all’11 luglio, 6 ipo per una raccolta di 20,6 milioni di euro. EGM ha contribuito alla crescita del mercato regolamentato con 29 società che hanno perfezionato il translisting su EXM/STAR. La capitalizzazione complessiva al translisting era pari a 7,4 miliardi di euro, per una media di 256 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2025 le 24 società ancora quotate sul mercato principale capitalizzano complessivamente 12,1 miliardi di euro registrando una performance media dal translisting pari a +76%. EGM ha altresì registrato 42 Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA), 50 delisting e 6 fusioni.

Composizione settoriale e regionale

All’11 luglio 2025 le società quotate su Euronext Growth Milan sono 204 per una capitalizzazione complessiva pari a 8,6 miliardi di euro. Il settore più rappresentato è la Tecnologia con 47 società, pari al 23% (Technology Services, Health Technology, Electronic Technology); le Regioni più rappresentate sono Lombardia (39%), Lazio (11%) ed Emilia-Romagna (8%). EGM accoglie inoltre 4 società estere (pari al 2%).

Il food and beverage all'Egm

Tra le società quotate nel 2024 appartenenti al settore food and beverage ricordiamo Misitano & Stracuzzi, ammessa al mercato il 29 luglio 2024, diventando la dodicesima ammissione di quell'anno. In fase di collocamento, Misitano & Stracuzzi ha raccolto 17,7 milioni di euro. L'azienda ha ricevuto il premio AssoNEXT Awards come migliore IPO 2024 su EGM.

Un altro titolo quotato all'egm e appartenente al settore f&b è Longino & Cardenal che si è quotata all'Euronext Growth Milan (precedentemente AIM Italia) il 4 luglio 2018. La società, specializzata nella ricerca e distribuzione di cibi di alta qualità per ristoranti e alberghi, ha fatto il suo ingresso in borsa con l'obiettivo di sostenere la crescita e l'espansione del business.

Quest'anno tra le prime 20 società per performance da ipo al 30/05/2025 figura Italian Wine Brands con un 93%: Iwb figura anche tra le prime 10 società per controvalore medio giornaliero da ipo, sempre al 30/05/2025.

Performance del mercato

Il FTSE Italia Growth ha registrato nel periodo gennaio-maggio 2025 una performance pari a +3% (+12% per il FTSE Italia Small Cap). Analizzando la performance settoriale da IPO emerge che hanno performato maggiormente i settori Electronic Technology (+64%), Consumer Durables (+64%) e Industrial Services (+49%). Nel 2025, 9 settori su 18 hanno registrato performance positive; le migliori sono Health Services (+95%), Industrial Services (+10%) e Technology Services (+9%).

Liquidità e coverage

Sempre nel periodo gennaio-maggio 2025 il controvalore medio giornaliero si attesta a 42.000 euro, in diminuzione rispetto al dato medio del 2024, pari a 44.000 euro: nello stesso periodo il controvalore totale è pari a 729 milioni di euro, inferiore rispetto al dato 2024 dello stesso quadrimestre, pari a 1.067 milioni di euro.

Sulla base dei bilanci 2024, le società quotate al 30 maggio 2025 generano un giro d’affari complessivo pari a 10,4 miliardi di euro, +7% rispetto al giro d’affari complessivo generato nel 2023 dalle stesse società (9,8 miliardi di euro): le società hanno registrato in media una crescita dei ricavi pari a +13%. Nel 2024 si registra un calo in termini di dividendo complessivo e dividend yield: 55 società (27% del totale) distribuiscono un dividendo medio unitario di 0,21 euro per complessivi 119,2 milioni di euro, con un dividend yield medio del 2,8%.

Sulla base dei bilanci 2024, le società quotate al 30 maggio 2025 occupano complessivamente 31.361 dipendenti, in crescita del +10% rispetto ai 28.599 dipendenti occupati dalle stesse società nel 2023. La crescita media è pari a +10%. I settori che occupano il maggior numero di risorse sono: Industrial Services (433), Consumer Durables (285), Distribution Services (284).