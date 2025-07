Immobiliare. Dea Capital e Corebridge vendono due complessi industriali in Spagna

La joint venture tra DeA Capital Real Estate e Corebridge Real Estate Investors ha annunciato oggi la vendita di due complessi industriali di Classe A a Madrid, in Spagna, a una family office britannica assistita da Delin Property, per un importo di circa 25 milioni di euro. Le due proprietà, per un totale di oltre 18mila metri quadrati di spazi locabili di alta qualità, sono situate in sottosettori ben consolidati all’interno delle fasce industriali più centrali di Madrid. Al momento della vendita, entrambi gli asset erano interamente locati (100%) a cinque conduttori, a conferma della solidità e della resilienza della domanda nel settore logistico della regione.

L’asset di Villaverde, una struttura logistica e centro di distribuzione di circa 9.500 metri quadrati, si trova in una delle zone industriali di completamento urbano tra le più consolidate di Madrid. Affittato a quattro locatari, l’immobile garantisce un’eccellente connettività per le consegne dell’ultimo miglio e verso le principali zone lavorative e residenziali.L’asset di Pinto è una struttura industriale build-to-suit di circa 8.500 metri quadrati realizzata per un importante operatore specializzato in logistica. Situata in una delle nuove aree industriali di Madrid in rapida espansione, questa proprietà beneficia della vicinanza ai principali centri urbani, rappresentando una posizione strategica per le attività logistiche.

“Questa operazione rappresenta un ulteriore traguardo nella nostra strategia volta continuamente a creare e realizzare valore nel settore immobiliare logistico europeo", commentano Emanuele Caniggia, amministratore delegato di DeA Capital RE, e Emanuele Dubini, Cio di DeA Capital RE. "Siamo orgogliosi di aver portato a termine con successo la vendita di due asset di prim'ordine in Spagna attraverso questa joint venture, e confermiamo il nostro impegno a generare valore stabile e duraturo nel tempo per i nostri investitori”.

“Questi asset rappresentano una continuazione della nostra strategia di investimento e sviluppo di immobili logistici urbani ad alte prestazioni nei mercati core europei”, ha dichiarato Brenda Monaghan, Managing Director, Europe Asset Management, Crei.

Da parte sua, Isaac Núñez, Managing Director Spagna, Delin Property, ha affermato: “Queste proprietà moderne, sostenibili e completamente locate rappresentano un’eccellente base per la nostra nuova iniziativa in Spagna. Costituiranno il nucleo di un portafoglio di asset stabilizzati situati in aree urbane consolidate delle principali città del Paese. Tale portafoglio sarà sviluppato per conto del nostro cliente, con l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalla dinamicità dell’economia spagnola e dalla crescente domanda di centri di distribuzione di alta qualità, ben posizionati e funzionali”.