Ichnusa: omaggio al muralismo sardo con un'etichetta d'autore

La birra più amata in Sardegna regala ai sardi e all’11,8% degli italiani che visiteranno l’isola quest’estate il ritorno di una specialità in una veste completamente rinnovata, pensata soprattutto per i giovani: Ichnusa Cruda torna negli scaffali della Gdo e nei locali dell’isola con una etichetta d’autore a cura di un’artista locale, che ne valorizza il carattere unico e celebra il legame con le sue radici.

Realizzata dal muralista Maurizio Brocca, l’etichetta rivisita in modo contemporaneo i classici quattro mori e l’iconico logo di Ichnusa, evidenziando il processo produttivo della birra cruda. Trentanovenne, nato a Dorgali (NU) e formatosi all’Istituto d’arte nuorese prima e allo Ied di Milano poi, Brocca ha deciso di ritornare a vivere e lavorare come illustratore nella sua amata Sardegna. Oltre a realizzare l’etichetta di Ichnusa Cruda, l’artista è stato chiamato a collaborare con il birrificio di Assemini per trasformare le bottiglie di vetro abbandonate in opere d’arte nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro il littering del vetro “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”. La sua opera è infatti tra le quindici bottiglie d’autore messe all’asta da Legambiente Sardegna per sostenere progetti in favore del rispetto per l’ambiente.

“Con il rilancio di Ichnusa Cruda vogliamo rendere omaggio all’identità culturale e artistica sarda e al nostro profondo legame con il territorio”, dichiara Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa. “Abbiamo voluto parlare soprattutto ai giovani, con una veste completamente rinnovata che possa coinvolgerli in un viaggio dentro le radici e l’identità della nostra terra. Abbiamo scelto di affidarci a un artista sardo, espressione del muralismo di Orgosolo, per continuare un percorso che unisce arte e appartenenza. Non è solo una nuova veste grafica: è il simbolo di un impegno concreto verso la nostra comunità che da sempre ci sceglie e che accompagniamo con orgoglio”.

La distribuzione di Ichnusa Cruda è stata avviata in Sardegna da fine giugno nella Gdo e nell’Ho.Re.Ca. in bottiglia da 33cl e alla spina per il fuoricasa. Nata nel 2012 per celebrare i 100 anni del birrificio di Assemini, Ichnusa Cruda è una lager dalla gradazione alcolica di 4,9% vol. e dal colore dorato. La sua schiuma è compatta e di grana fine e il gusto leggero e moderatamente amaro, grazie all’utilizzo di luppoli aromatici che le danno sentori fini e floreali. È una birra che, grazie al processo di microfiltrazione, conserva l’aroma e il gusto di una birra appena spillata.

L’arrivo di Ichnusa Cruda in Sardegna è un “regalo” dei mastri birrai di Assemini ai più appassionati intenditori di birra d’Italia. In Sardegna, infatti il consumo di questa bevanda è quasi doppio rispetto al resto del Paese: secondo AssoBirra, parliamo di circa 60 litri pro capite a fronte di 36 litri di media nazionale. Inoltre, a differenza di quanto avviene “in continente”, dove prevale il consumo domestico, in Sardegna la birra si beve soprattutto (60%) fuori casa (rigorosamente in compagnia) nei locali, nei ristoranti e nei pub dell’isola. Ulteriori dettagli sulla passione birra in Sardegna arrivano da un recente studio AstraRicerche condotto su un campione di 1200 persone. Bevono birra 8 sardi su 10 (86%) e per 3 su 10 (28%) è un piacere che si concedono più volte a settimana. La regina dei consumi sull’isola è proprio Ichnusa: la conoscono praticamente tutti (99%), la bevono 8 su 10 e, per un sardo su 2, è la birra preferita.

Ma il gradimento per Ichnusa ha ormai superato i confini regionali: secondo lo studio di AstraRicerche, quasi 2 consumatori di birra su 3 in Italia la bevono regolarmente. Il rilancio di Ichnusa Cruda sarà quindi guardato con particolare interesse dagli oltre 3,5 milioni di italiani che sceglieranno la Sardegna come meta estiva. Secondo lo studio di Conflavoro, quest’anno a crescere sono soprattutto la richiesta di esperienze gastronomiche (+22,7%) e attività immersive nella cultura e natura del territorio (+27,5%). Tutti aspetti racchiusi…anche in un sorso di birra.