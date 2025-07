Bayer: prolungato incarico a Bill Anderson

Il Consiglio di Sorveglianza di Bayer AG ha deciso all'unanimità di prorogare il contratto dell'amministratore delegato Bill Anderson fino al 31 marzo 2029. Il suo contratto era originariamente previsto per il 31 marzo 2026. Anderson è entrato in Bayer il 1° aprile 2023 ed è diventato amministratore delegato il 1° giugno 2023.

"Bayer è nel mezzo di una profonda trasformazione. L'azienda ha definito chiaramente le sue priorità e sta adottando misure per affrontare le sfide che si trova ad affrontare. Stiamo iniziando a vedere alcuni chiari successi, anche se c'è ancora molto da fare", ha dichiarato Norbert Winkeljohann, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Bayer AG. "Bill Anderson sta tracciando la strada giusta e ha avviato un programma di ristrutturazione completo in una fase importante per Bayer. Sotto la sua guida, l'azienda proseguirà con determinazione su questo percorso", ha concluso Winkeljohann.

Bayer ha avviato numerose misure per affrontare le sue cinque priorità strategiche: rafforzare la pipeline farmaceutica, migliorare la redditività di Crop Science, diventare più snella e innovativa attraverso il nuovo modello operativo, ridurre l'indebitamento e contenere i rischi legali negli Stati Uniti. Queste misure stanno iniziando a produrre effetti tangibili. Ad esempio, Bayer ha fatto progredire con successo la pipeline farmaceutica. Basandosi sulle solide fondamenta della divisione, i lanci di nuovi prodotti hanno mostrato uno slancio di crescita molto incoraggiante. Per quanto riguarda la redditività nel settore Crop Science, l'azienda sta già implementando le prime misure nell'ambito di un quadro quinquennale completo. Bayer sta inoltre compiendo progressi nell'implementazione della Dynamic Shared Ownership. Questo nuovo modello operativo è progettato per eliminare radicalmente la burocrazia e accelerare significativamente il processo decisionale, affidandolo principalmente a chi è più vicino ai clienti e ai prodotti.

Dall'implementazione del nuovo modello operativo, l'azienda ha ridotto significativamente il numero di livelli gerarchici nell'organizzazione, con il numero di posizioni dirigenziali pressoché dimezzato. Ora Bayer conta circa 11.000 posizioni in meno. Grazie a queste misure, l'azienda sta progredendo nel conseguimento dei due miliardi di euro di risparmi previsti per il 2026. Bayer è inoltre riuscita a ridurre il debito. Infine, l'azienda sta attuando una strategia su più fronti nell'ambito dei suoi sforzi per contenere significativamente i rischi legali negli Stati Uniti.

Anderson ritiene che l'azienda stia compiendo buoni progressi. Bayer ha numerose opportunità da sfruttare, oltre ad alcune sfide importanti che sta affrontando con diligenza, ha affermato. "Con la nostra missione 'Salute per tutti, fame per nessuno', ci occupiamo dei bisogni delle persone in tutto il mondo. Questo è ciò che motiva i miei colleghi ed è anche qualcosa che ispira me ogni giorno. Credo fermamente che il nostro team abbia la giusta attenzione e il giusto piano per diventare l'azienda di scienze biologiche più snella, veloce e innovativa. Il Team Bayer è al 100% e siamo pienamente all'altezza del compito. Sono lieto di far parte del Team Bayer e vorrei ringraziare i membri del Consiglio di Sorveglianza – sia gli azionisti che i rappresentanti dei dipendenti – per la fiducia che hanno riposto in me", ha dichiarato Anderson.