Fotovoltaico. Consiglio di Stato bastona il Piemonte

Costruire impianti fotovoltaici in aree dedicate all'agricoltura è possibile. Il Consiglio di Stato ribalta così la delibera della Regione Piemonte che aveva vietato questa pratica. L'organo giudiziario ha quindi accolto il ricorso in appello, riformando la sentenza di primo grado e annullando le misure varate dalla giunta con la finalità di proteggere l’agricoltura.

“I giudici", si legge in una nota dello studio legale che ha inoltrato il ricorso, "hanno dato corretta applicazione agli obiettivi del Green deal europeo e ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili che impone l'interpretazione della disciplina nazionale in conformità con il diritto europeo e con gli obiettivi vincolanti di decarbonizzazione fissati dalla UE per i prossimi decenni”. Il Consiglio di Stato, dunque, ritiene che le Regioni non possono determinare autonomamente quali siano le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, prima che lo Stato intervenga con un apposito decreto ministeriale.

Per il consigliere regionale Marco Protopapa (Lega), già assessore regionale all'Agricoltura, quello del Consiglio di Stato rappresenta “un colpo durissimo per il mondo agricolo piemontese e per il nostro territorio”. conseguenze certe: la messa in pericolo del settore agricolo e la parziale perdita di controllo degli enti locali sul loro territorio, quasi volendo far diventare principale una produzione che è l’ obiettivo primario del 'Green Deal' Europeo a danno di quella produzione alimentare che ha sostenuto e mantenuto le famiglie di quelle aree agricole per secoli".

"Forzare l’installazione di fotovoltaico a terra su aree agricole invece che Agrivoltaico", conclude Protopapa, "appare come la vittoria di chi non vuole avere rispetto dei territori per solo scopi speculativi bypassando i vincoli di tutela e a livello regionale intraprenderemo qualunque iniziativa possibile e utile a evitare che da questa sentenza derivino danni irreparabili per l’agricoltura e il territorio”.

Sulla stessa lunghezza d'onda il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che afferma: “La sentenza del Consiglio di Stato, che annulla la delibera della Regione Piemonte sul fotovoltaico, rappresenta un ulteriore colpo all’agricoltura in nome delle follie imposte dall’Europa con il Green Deal. L’installazione di pannelli fotovoltaici non può avvenire senza il confronto con le amministrazioni locali e senza tenere in considerazioni la tradizione e la vocazione produttiva di un territorio. Questi principi", conclude Centinaio, "dovranno essere alla base anche del decreto sulle aree idonee che il governo dovrà emanare e che, alla luce di questa sentenza, si rende ancora più urgente”.