Coca Cola, secondo trimestre sopra le attese

Coca-Cola ha comunicato oggi i risultati del secondo trimestre 2025 chiuso con ricavi netti cresciuti dell'1% a 12,5 miliardi di dollari e i ricavi organici aumentati del 5%. I ricavi hanno registrato una crescita del 6% nel rapporto prezzo/mix e un calo dell'1% nelle vendite di concentrati, "in linea con il volume delle casse unitarie".

Il margine operativo è stato del 34,1% e il margine operativo comparabile del 34,7%. L'andamento del margine operativo, spiega il comunicato della società di Atlanta, "ha incluso elementi che incidono sulla comparabilità, nonché venti contrari di natura valutaria". L'espansione del margine operativo comparabile è stata determinata dalla "crescita dei ricavi organici, dalla tempistica degli investimenti di marketing e da un'efficace gestione dei costi, parzialmente compensata dai venti negativi dovuti alla valuta".

L'tile per azione, ossia l'eps è cresciuto del 58% a 0,88 dollari e comprende l'impatto di un vento contrario di 11 punti percentuali. L'EPS comparabile è cresciuto del 4% a 0,87 dollari e "comprendeva l'impatto di un vento contrario di 5 punti di valuta". L'azienda, sottolinea la nota ufficiale, "ha guadagnato quote di valore nel settore delle bevande analcoliche pronte da bere (NARTD)". Il flusso di cassa operativo è stato negativo per 1,4 miliardi di dollari, cifra che riflette 6,1 miliardi di dollari del pagamento del corrispettivo contingente effettuato nel primo trimestre in relazione all'acquisizione di Fairlife, LLC nel 2020 ( ). Il free cash flow è diminuito di 5,5 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, ed è negativo per 2,1 miliardi di dollari. Il flusso di cassa libero, escluso il pagamento del corrispettivo contingente Fairlife, è stato di 3,9 miliardi di dollari.

Le previsioni per l'intero 2025, a questo punto, sono indicano la previsione per una crescita organica dei ricavi compresa tra il 5% e il 6%. Per quanto riguarda i ricavi netti comparabili, "l'azienda prevede un vento contrario dell'1%-2% per quanto riguarda le valute, sulla base dei tassi attuali e includendo l'impatto delle posizioni coperte, oltre a un vento contrario dell'1% circa dovuto ad acquisizioni, cessioni e cambiamenti strutturali".

Le attività dell'azienda, sottolinea la nota, sono principalmente locali, "ma sono soggette a dinamiche commerciali globali che possono avere un impatto su alcune componenti della struttura dei costi dell'azienda nei suoi mercati. Al momento l'azienda ritiene che l'impatto sia gestibile".

Prevista anche una crescita dell'EPS comparabile neutrale rispetto alla valuta di circa l'8% e dell'EPS comparabile di circa il 3% rispetto a 2,88 dollari nel 2024. "L'azienda -dice la nota- prevede di generare un free cash flow di circa 9,5 miliardi di dollari.

Per quanto invece riguarda l'outlook sul terzo trimestre 2025, "si prevede che i ricavi netti comparabili includano un vento contrario dell'1% circa in termini di valuta, sulla base dei tassi attuali e includendo l'impatto delle posizioni coperte.

La crescita percentuale dell'EPS comparabile dovrebbe includere un 5%-6% di vento contrario alla valuta, sulla base dei tassi attuali e includendo l'impatto delle posizioni coperte".

“Nel secondo trimestre, in un contesto esterno in continua evoluzione, la capacità del nostro sistema di rimanere concentrato e flessibile ci ha permesso di mantenere la rotta nella prima metà dell'anno - ha dichiarato James Quincey, presidente e ceo di The Coca-Cola Company-. Continuiamo ad agire con un chiaro intento sulle nostre priorità e siamo fiduciosi nella nostra traiettoria per raggiungere la nostra guidance aggiornata per il 2025 e gli obiettivi a lungo termine”.