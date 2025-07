Elon Musk si dà anche al food: taglio del nastro per Tesla Diner

Un mix futuristico di ristorazione, cinema, ecologia e robotica. Inaugurando Tesla Diner, Elon Musk ha voluto imprimere la propria firma, più che mai personalizzante al suo ennesimo progetto. E lo ha fatto nel cuore di Hollywood, per la precisione lungo il prestigioso Santa Monica Boulevard. E' lì che sorge Tesla Diner: più che un ristorante, un luogo iconico muskiano per eccellenza, con tanto di insegna luminosa avveniristica, spazi per la ricarica di auto elettriche (e ci mancherebbe altro...), robot addetti alla pulizia e agli ordini, sullo sfondo di maxischermi che trasmettono i lanci di SpaceX.

Un'inaugurazione avvenuta un po' a sorpresa, quasi come se Musk avesse voluto mantenere un profilo basso per il lancio della sua ennesima trovata. Del resto, il miliardario di origine sudafricana non ha bisogno più di tanto di farsi pubblicità. Sta di fatto che è bastata una piccola fuga di notizie sui social (X in primis, ça va sans dire...), che a presentarsi all'apertura del locale sono stati in centinaia, con file impressionanti sul Santa Monica Boulevard. "Amiamo Tesla. Amiamo la sua visione per il futuro", ha detto una giovane in coda per la "prima" di Tesla Diner. "Questo posto rappresenta proprio quel legame tra ciò che eravamo e ciò che stiamo diventando".

Se per Musk, è un incrocio tra Grease e I Jetson, a molti Tesla Diner, progettato dallo studio Stantec, ricorda un vecchio drive-in stile anni '50, aggiornato con neon, acciaio cromato e un tetto circolare che evoca le astronavi. Il parcheggio esterno è disseminato di 75 Supercharger V4 per una ricarica ultrarapida, mentre all'interno trovi ad accoglierti il robot Optimus, una sorta di androide maitre tutto fare. C'è pure una terrazza con affaccio sulla mitica Hollywood.

E il menù? Non aspettatevi creazioni da chef stellati, tutto è rigorosamente all'americana: hamburger, hot dog, alette di pollo, patatine fritte, popcorn, frullati e snack serviti in contenitori a forma di mini Cybertruck. I clienti possono ordinare dall'app Tesla o dal touchscreen dell'automobile. Chi guida una Tesla, può ascoltare l'audio dei film dagli altoparlanti della vettura.

"Ho appena cenato al ristorante e Supercharger retro-futuristico @Tesla. Il gruppo ha fatto un ottimo lavoro rendendolo uno dei posti più fighi di Los Angeles!", ha commentato su X Elon Musk, che aveva in mente il progetto da almeno sette anni. Al momento non è prevista nessuna inaugurazione ufficiale: forse ciò avverrà in occasione della conferenza stampa per il primo trimestrale sugli utili.