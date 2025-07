Ondata di caldo/3. Succo di limone: un alleato anti-afa

L’estate è arrivata e, con le temperature da bollino rosso e allerta meteo in 18 città italiane, ogni gesto quotidiano si trasforma in una piccola strategia di sopravvivenza. Ma l’afa causa anche un calo dell’appetito: secondo alcuni studi il nostro corpo per termoregolarsi e disperdere il calore in eccesso, modifica il proprio metabolismo, riducendo la necessità di produrre energia attraverso il cibo. Come sopravvivere alla calura estiva senza rinunciare a piatti da sogno?

In occasione della Giornata Nazionale dei limoni (28 luglio), il Gruppo Polenghi - family company italiana operativa in Europa di succhi di limone di alta qualità – insieme a Filippo La Mantia svelano una guida gastronomica anti-afa con cinque ricette giallo limone firmate dall’oste e cuoco, che eleva il limone e il suo succo a protagonisti della sua cucina. Non a caso, La Mantia ha bandito l’aglio dalla sua cucina, sostituendo il classico soffritto con emulsioni leggere e digeribili a base di succo di limone.

Dalla “pasta dell’infanzia” con limone e polpo a quella “pronta in 15 minuti” con succo di limone, caciocavallo e mollica tostata, dal cous cous con pesto di agrumi, succo di limone e sarde fritte fino alla granita al limone e l’infuso di pesche e succo di limone, la guida anti-afa propone idee gastronomiche semplici, aglio free e facili da replicare, per un’estate all’insegna del limone e del suo succo, simbolo dell'Italia. Non a caso, il 70% degli italiani lo considera un’icona del Paese e non c’è connazionale che non lo ami (97,8%).

"Il legame con Filippo La Mantia nasce da una visione condivisa del limone e del suo succo come fonte di autentica eccellenza, gusto e tradizione. Un matrimonio di intenti suggellato, tra le tante cose, dal nostro succo di limone biologico Polenghi Spinagallo: estratto esclusivamente dai frutti Femminello Siracusano Igp, Spinagallo è 100% naturale, senza conservanti ed è sostenibile grazie alla sua filiera etica e integrata. Ma il nostro succo si distingue anche per la sua capacità di esaltare e trasformare i sapori, rendendolo ideale per la cucina di tutti i giorni e quella gourmet. Per questo è nata la nostra guida anti-afa, per raccontare il volto fresco del succo di limone, sotto la lente dell’alta cucina, senza però mai dimenticare la praticità e convenienza, carte vincenti soprattutto quando le temperature sono roventi", dichiara Filippo Scandellari, amministratore delegato di Gruppo Polenghi.