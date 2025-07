Usa. Kennedy jr prende di mira i cibi ultraprocessati

Gli Usa sono, nel bene o nel male, la patria e la culla dei cibi industriali ultraprocessati, con tutto ciò che ne deriva sulla salute degli americani: obesità, cardiopatie, diabete. Dopo la sorprendente svolta dell'amministrazione Trump sui dolcificanti nella Coca Cola, una vera e propria inversione a U arriva proprio sugli alimenti ultraprocessati.

Sotto la guida del segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr., e del Segretario del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti Brooke L. Rollins, la Food and Drug Administration e il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti stanno accelerando gli sforzi federali per affrontare le crescenti preoccupazioni relative agli alimenti ultra-processati e all'attuale epidemia di malattie croniche legate all'alimentazione che sta affliggendo l'America.

Le agenzie stanno annunciando una richiesta congiunta di informazioni (Rfi) per raccogliere dati e informazioni utili a stabilire una definizione uniforme riconosciuta a livello federale per gli alimenti ultra-processati, un passo fondamentale per garantire ai consumatori una maggiore trasparenza sugli alimenti che assumono.

"Gli alimenti ultra-processati stanno causando la nostra epidemia di malattie croniche", ha affermato il segretario della Salute Kennedy. "Dobbiamo agire con coraggio per eliminare le cause profonde delle malattie croniche e migliorare la salute della nostra catena alimentare. Definire gli alimenti ultra-processati con uno standard chiaro e uniforme ci darà ancora più potere per rendere di nuovo sana l'America".

Attualmente, non esiste una definizione unica e autorevole per gli alimenti ultra-processati per la catena alimentare statunitense. La creazione di una definizione federale uniforme sarà un risultato chiave sulla scia della valutazione Make Our Children Healthy Again pubblicata di recente (vedi allegato), che riconosce che il consumo eccessivo di alimenti ultra-processati è uno dei fattori trainanti della crisi delle malattie croniche infantili.

"Il presidente Trump ha reso una priorità il miglioramento dei risultati sanitari per le famiglie e le comunità americane. E questa richiesta di informazioni è un altro passo nella ricerca di modi di buon senso per promuovere una scelta migliore e più informata per i consumatori. Una definizione unificata e ampiamente compresa per gli alimenti ultra-processati è attesa da tempo e non vedo l'ora di continuare la collaborazione con il segretario Kennedy per Make America Healthy Again. Mentre questo processo si svolge, mi assicurerò che i grandi uomini e donne della catena del valore agricola facciano parte del dialogo", ha affermato il Segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti Brooke L. Rollins.

"Le minacce alla nostra salute poste dagli alimenti spesso considerati ultra-processati sono chiare e convincenti, il che rende imperativo lavorare a stretto contatto con i nostri partner federali per promuovere, per la prima volta in assoluto, una definizione uniforme di alimenti ultra-processati", aggiunge da parte sua il Commissario della Fda Marty Makary.

Si stima che circa il 70% dei prodotti confezionati presenti nella catena alimentare statunitense sia costituito da alimenti spesso considerati ultra-processati e che i bambini assumano oltre il 60% delle loro calorie da tali alimenti. Decine di studi scientifici hanno riscontrato un legame tra il consumo di alimenti spesso considerati ultra-processati e numerosi effetti negativi sulla salute, tra cui malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, cancro, obesità e disturbi neurologici.

Oltre a sviluppare una definizione uniforme, la Fda e i National Institutes of Health stanno investendo in ricerche di alta qualità per aiutare a rispondere alle domande rimanenti sugli impatti sulla salute degli alimenti ultra-processati attraverso il suo programma di scienza della regolamentazione della nutrizione annunciato di recente. Il Dipartimento continuerà inoltre a perseguire lo sviluppo e l'attuazione di altre politiche e programmi chiave che cercano, collettivamente, di ridurre drasticamente le malattie croniche e contribuire a garantire un futuro sano per la nostra nazione.

In allegato a questa EFA News il report Make Our Children HealthyAgain.