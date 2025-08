Economia circolare: Fbca lancia la Certificazione Recy:Check

La Food and Beverage Carton Alliance (Fbca) compie un altro passo verso un’economia sempre più circolare annunciando Recy:Check, il protocollo di certificazione per la riciclabilità degli imballaggi compositi a base di fibra (Fbcp), insieme alla pubblicazione dell’edizione 2025 delle Linee guida “Design for Recycling” (DfR) dedicate ai cartoni per bevande e alimenti.

Queste iniziative rappresentano un passo importante nella missione di Fbca - organizzazione globale che riunisce i produttori di cartoni per bevande e alimenti e i loro fornitori di cartone - di promuovere soluzioni di imballaggio sicure, circolari e sostenibili per sistemi alimentari resilienti a livello globale.

“Recy:Check e le Linee Guida per la progettazione riciclabile degli imballaggi in cartone per liquidi non sono solo strumenti tecnici, sono leve strategiche per l’economia circolare”, ha dichiarato Sebastian Bartels, direttore generale Fbca. “Aiutano il nostro settore a parlare con una sola voce sulla riciclabilità, ad allinearsi alle normative europee in evoluzione e agli obiettivi globali, nonché a rendere ogni attore della filiera, dai progettisti e produttori fino ai riciclatori e ai decisori politici, nella condizione di prendere decisioni informate e a prova di futuro”.

Recy:Check è un protocollo di certificazione rigoroso, basato su evidenze scientifiche, che valuta la riciclabilità degli imballaggi compositi a base carta attraverso quattro fasi chiave: raccolta, selezione, riciclo e applicazione finale. Il suo obiettivo è sostenere la conformità con il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR), ma anche fornire un benchmark utile a livello internazionale, anche al di fuori dell’Europa.

Le nuove Linee Guida “Design for Recycling” (DfR) dei cartoni per bevande e alimenti forniscono raccomandazioni tecniche dettagliate per la progettazione di packaging compatibili con le cartiere specializzate nel riciclo e con il processo di riutilizzo del PolyAl, ovvero la residuale componente di plastica e alluminio di cui sono composti (~25%).

Sviluppate dal Centro di Expertise Fbca e dal Gruppo di lavoro DfR, le Linee Guida riflettono gli ultimi sviluppi scientifici, aggiornamenti normativi e innovazioni nei materiali. Un supporto concreto per aumentare la compatibilità con gli impianti di riciclo e massimizzare il recupero di risorse.

Le Linee Guida si rivolgono a: progettisti di imballaggi e brand che vogliono migliorare la riciclabilità; riciclatori e trasformatori che valutano la compatibilità dei materiali; organizzazioni di Responsabilità Estesa del Produttore (Pro) e decisori politici che contribuiscono alla definizione di infrastrutture e normative.