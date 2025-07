Cosa regalarle? Un bouquet di... peperoncino

Riparte la stagione del bouquet di peperoncini Agricola Azzurra, antico ecotipo Vardacielo, che ha il suo pieno periodo di raccolta nei campi pugliesi da luglio a novembre. Il bouquet di peperoncini è un esempio unico in Italia di un prodotto ortofrutticolo capace di coniugare tradizione agricola e design, con l’ambizione di portare un prodotto di uso comune in cucina su un livello ulteriore, trasformandolo in un’idea regalo dal gusto dolcemente piccante.

Il peperoncino scelto è il “Vardacielo”, un ecotipo antico e locale coltivato nel basso Salento, tra Otranto e Gallipoli. In dialetto, “vardacielo” significa “guarda il cielo”, perché la pianta cresce con i frutti rivolti verso l’alto. Il suo gusto è piccante ma equilibrato, con polpa carnosa, profumo intenso e un bel colore rosso brillante. L’impegno commerciale di Agricola Azzurra ha permesso al Vardacielo di rifiorire nelle campagne salentine, grazie ad un progetto che porta valore a tutti gli anelli della filiera, a partire dalla produzione.

Il bouquet viene confezionato a mano grazie alla collaborazione con partner selezionati sul territorio e all’ evoluzione delle tecniche di coltivazione e raccolta, perfezionate nel tempo attraverso anni di ricerca e sperimentazione sul campo: viene poi venduto in una pratica versione da 250 grammi con un’estetica rinnovata, "delicatamente personalizzata da messaggi dal tono leggero e ironico, pensati per evocare emozioni e strappare un sorriso, rafforzando così la componente comunicativa del prodotto, perfetto non solo per dare un tocco piccante in cucina, ma anche per sorprendere amici e partner con un regalo originale e profumato". Proprio questa sua doppia natura, tra cucina e decorazione, è uno dei motivi del suo successo.

"L’idea è nata dentro la nostra azienda e abbiamo fortemente creduto nel suo potenziale fin da subito -racconta Paolo Piccinni, responsabile Commerciale di Agricola Azzurra-. Oggi il bouquet è un prodotto che ci rappresenta: unisce tradizione, innovazione e comunicazione. La referenza cresce ogni anno di più, perché piace a chi cerca qualcosa di diverso, legato al territorio ma con un tocco in più".

Il bouquet “Vardacielo” è distribuito sotto il marchio Agricola Azzurra ed è presente in molte insegne della grande distribuzione. Agricola Azzurra è un’azienda specializzata in produzioni italiane d’eccellenza e certificate (BIO, Residuo Zero, Nichel Free, DOP, IGP) e promuove progetti di filiera con l’obiettivo di portare l’agricoltura di qualità dentro i supermercati, valorizzando i prodotti autentici del territorio nazionale.