Brasile. Il caso: carne di squalo servita in ospedali e mense scolastiche

Un'inchiesta del sito Mongabay ha rilevato che le agenzie governative brasiliane acquisterebbero carne di squalo in grandi quantità e la servono in migliaia di scuole, ospedali, carceri e altre istituzioni. Un fatto che, se confermato, solleverebbe gravi preoccupazioni per l'ambiente e la salute pubblica.

Milioni di bambini sono stati probabilmente nutriti con carne di squalo attraverso il Programma Nazionale di Alimentazione Scolastica brasiliano, inclusi neonati e bambini piccoli in oltre 1000 asili nido e scuole materne, insieme ai detenuti di 92 prigioni dello stato di San Paolo, ai 43mila agenti della polizia militare dello stato di Rio de Janeiro e ai pazienti di decine di ospedali, tra gli altri.

La carne di squalo è ricca di tossine di metalli pesanti come mercurio e arsenico, che rappresentano rischi particolari per i bambini piccoli e altre popolazioni vulnerabili. Tuttavia, poiché la carne di squalo viene confezionata e venduta in Brasile con il nome generico di "cação", anziché come "tubarão", la parola portoghese per squalo, secondo i sondaggi, i brasiliani che la mangiano tendono a non sapere di che tipo di pesce si tratti.

Oltre ai rischi per la salute umana, i risultati sollevano anche interrogativi sulla misura in cui i funzionari governativi responsabili dei programmi alimentari e nutrizionali possano essere arrivati ad alimentare la crisi demografica che sta travolgendo gli squali nel mondo, il cui numero sta crollando a causa della pesca eccessiva.

Alla luce della riduzione di questa specie, il Brasile sta attualmente importando la maggior parte della sua carne di squalo, in particolare da Paesi come Spagna e Taiwan. Le imbarcazioni raccolgono le pinne, un alimento di lusso, per i mercati asiatici, mentre la carne, molto più economica, viene assorbita da una serie di Paesi, tra cui, appunto, il Brasile, primo acquirente.

Negli ultimi decenni, la carne di squalo, etichettata come "cação", è diventata una presenza comune nei supermercati e nei mercati del pesce brasiliani. Ciò che non era mai stato enumerato, tuttavia, è la quantità di cibo destinata alle mense dei poveri, alle caserme dei pompieri, ai reparti maternità e alle basi militari.