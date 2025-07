Veneto: oltre 1 mln euro per pesca e acquacoltura

“Esprimo grande soddisfazione per le ulteriori risorse recuperate nell’assestamento di bilancio e che andranno spese per il nostro territorio, a sostegno delle imprese del mondo della pesca, per la cultura e per lo sport, settori fondamentali per il benessere e la coesione della comunità. In particolare sono stati recuperati 1 milione e 50mila euro per il capitolo cultura e 630 mila euro che si aggiungeranno agli stanziamenti già a bilancio per migliorare e rinnovare l’impiantistica sportiva”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Pesca, Cultura, Sport, Territorio Cristiano Corazzari, a commento dell’approvazione oggi in Consiglio regionale per l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2025.

"Ringrazio l’assessore al Bilancio, il collega Calzavara per l’importante lavoro svolto", aggiunge Corazzari. "La buona gestione ha permesso di recuperare risorse aggiuntive a vantaggio della collettività. Tra queste sono di particolare rilevanza 750 mila che si sono resi disponibili per il settore della pesca e dell’acquacoltura, un mondo che sta attraversando un momento davvero difficile soprattutto per l’emergenza Granchio Blu la quale sta colpendo con particolare forza il rodigino. Il Polesine potrà inoltre contare su 3 milioni e 150 mila euro per il dissesto idrogeologico e la difesa del territorio”.