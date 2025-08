La Cina entra nella logistica europea, soprattutto quella di Italia e Francia, in seguito all’accordo tra Ceconomy, azienda leader in Europa nel settore dell'elettronica di consumo, società madre della tedesca Media Markt guidata dalla famiglia Kellerhals (che in Italia controlla Mediaworld) e JD.com, terzo fornitore di e-commerce dopo Alibaba e Temu Pinduoduo.

JD.com ha annunciato in un comunicato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria in contanti su tutte le azioni di Ceconomy a un prezzo di offerta di 4,60 euro per azione. JD.com, secondo la nota, "intende offrire agli azionisti di Ceconomy 4,60 euro in contanti, valutando la società a 4 miliardi di euro". L'offerta rappresenta un premio del 43% rispetto al prezzo medio delle azioni ponderato per il volume a tre mesi e un premio del 23% rispetto al prezzo delle azioni non interessate al 23 luglio 2025. "Una volta completata con successo l'offerta, JD.com intende perseguire un delisting di Ceconomy", aggiunge la nota.

"Questa partnership darà vita alla piattaforma di elettronica di consumo di nuova generazione leader in Europa -spiega Sandy Xu, ceo di JD.com-. La posizione di leader di mercato di Ceconomy, le solide relazioni con i clienti e la sua crescita sono impressionanti e noi siamo fermamente impegnati a investire nel suo personale e nella sua cultura per costruire su questo successo. Lavoreremo con il team per rafforzare le potenzialità, applicando al contempo le nostre avanzate capacità tecnologiche per accelerare la trasformazione in corso. Il nostro obiettivo è far crescere ulteriormente la piattaforma di Ceconomy in tutta Europa e creare valore a lungo termine per i clienti, i dipendenti di, gli investitori e le comunità locali"

L'operazione non prevede la stipula di un accordo di dominio e/o di trasferimento degli utili e delle perdite per un periodo di tre anni dal regolamento dell'offerta. Attraverso la partnership, Ceconomy "ottiene l'accesso alle capacità tecnologiche all'avanguardia diJD.com, nonché alla sua rete logistica leader e ai suoi servizi di consegna, sottolineando l'ambizione di soddisfare la crescente domanda dei clienti di velocità, convenienza e servizio eccellente".

JD.com si è già assicurata impegni irrevocabili di offerta per circa il 32% del capitale, tra cui Haniel, Beisheim, Freenet e Convergenta. L'azionista della famiglia fondatrice di Ceconomy, Convergenta, manterrà una partecipazione del 25,4% circa in seguito all'offerta pubblica di acquisto.

La partnership e la corrispondente offerta di JD.com, prosegue la nota, "sottolineano la straordinaria forza e l'eccezionale posizione strategica di Ceconomy sul mercato europeo". In qualità dipiù grande rivenditore di elettronica di consumo in Europa, i marchi dell'azienda tedesca hanno creano una consapevolezza nbei consumatori del 70%, a cui si aggiungono 2,2 miliardi di contatti con i clienti e una rete di oltre 1.000 negozi in 11 mercati europei.

Tramite l’acquisizione, di fatto, JD.com potrà accedere al mercato francese e italiano: questo perché Ceconomy ha il 23% delle azioni della catena francese di vendita al dettaglio di elettronica Fnac Darty. L’operazione, soldi a parte, è comunque di ragguardevole entità, visto che mette in pista una rete di circa 1.000 negozi in diversi Paesi europei. JD è già presente in Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna. La mossa, sottolineano gli esperti, è un "passepartout" che la Cina userebbe per entrare di più in Europa.

"Con l'eccezionale tecnologia, la logistica die le capacità di vendita al dettaglio di JD.com, possiamo accelerare ulteriormente la nostra traiettoria di crescita di successo e andare oltre i nostri attuali obiettivi strategici -spiega Kai-Ulrich Deissner, ceo di Ceconomy-. Nei prossimi anni non vogliamo solo stare al passo con la trasformazione del retail europeo di, ma vogliamo continuare a guidarla. JD.com è il partner giusto per questo. Collaboriamo con JD.com per rafforzare il retail europeo di, basandoci su punti di forza complementari e valori condivisi".

La partnership con JD.com, sottolinea lo stesso comunicato, "invia un forte messaggio di fiducia e offre nuove opportunità alla forza lavoro di Ceconomy: l'attuale strategia di crescita di Experience Electronics trasforma l'azienda da rivenditore di elettronica di consumo in una piattaforma di servizi incentrata sul cliente".

In base agli accordi, Ceconomy manterrà i suoi sistemi IT e il suo stack tecnologico rigorosamente indipendenti che JD.com supporterà trasformare con le sue avanzate capacità tecnologiche. Parallelamente, JD.com si impegna a creare uno stack tecnologico europeo separato e strettamente indipendente, con la capacità di fornire servizi e capacità tecnologiche simili a quelle offerte in Cina.