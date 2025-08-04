Dazi/2. L'industria degli spirit Usa prende di petto l'accordo Usa-Ue Trump

"È estremamente deludente e assolutamente esasperante che gli Stati Uniti e l'Unione Europea non abbiano ancora raggiunto un accordo sugli alcolici, che rappresenterebbe una facile vittoria per gli Stati Uniti e contribuirebbe a stimolare la nostra vitalità economica in questo momento difficile per il settore dell'ospitalità". Lo dice, anzi lo scrive in un comunicato, senza usare tanti giri di parole, il...